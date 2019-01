Su di lui un ordine di carcerazione: arrestato

Ieri sera, le Volanti della Polizia di Stato, impegnate in un servizio straordinario di controllo del territorio, nei pressi di un noto supermercato di viale Einaudi hanno arrestato un rumeno di quarantotto anni, da anni residente a Lucca. L’uomo, a bordo di una bici, percorreva viale Einaudi; alla vista dei poliziotti, ha provato ad invertire repentinamente il senso di marcia. Insospettiti dalla sua condotta gli agenti lo hanno immediatamente bloccato.

A carico del rumeno, con numerosi precedenti penali e di polizia per furti e rapine, è emersa una nota rintraccio per un ordine di carcerazione risalente a novembre dell’anno scorso, quando l’uomo si è reso irreperibile.

A seguito di una condanna passata in giudicato il rumeno dovrà scontare tre mesi di reclusione per un tentato furto risalente al 2015, quando tentò di asportare della merce da un supermercato di Porcari.

Nel fine settimana appena trascorso le Volanti della Questura hanno controllato oltre 200 persone, di cui 38 stranieri, e circa 50 veicoli.

L’attività di prevenzione continuerà, con ritmi serrati, per tutto la settimana in corso, con l’impiego delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana.

