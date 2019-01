Buono come il lupo è al Piccolo genio: Tommaso Novi e Tommaso Taddei i protagonisti dello spettacolo di Renzo Boldrini

Domenica 3 febbraio al Teatro di Vinci per la rassegna Piccolo genio, dedicata ai ragazzi e alle loro famiglie, presenta lo spettacolo Buono come il lupo di Renzo Boldrini, una produzione di Giallo Mare Minimal Teatro e Sacchi di Sabbia, con Tommaso Novi e Tommaso Taddei, regia di Giovanni Guerrieri. Lo spettacolo è indicato per bambini dai 4 ai 10 anni.

Il protagonista dello spettacolo, anche se a prima vista non sembra, è un lupo.

Quando si apre il sipario, gli spettatori si trovano davanti un lupo che sottoposto ad una lunga cura sembra essere divenuto più innocuo di un agnello. Il lupo è accompagnato da un maestro particolarmente abile nell’usare le note del suo piano per guidarlo come una marionetta, facendolo danzare come uno strampalato ballerino e come il più comico dei clowns.

Una voce fuori campo incalza il lupo per verificare se sta solo fingendo o è davvero guarito, ormai trasformato definitivamente in una creatura assolutamente buona. Per fare questo esperimento il lupo viene quindi sottoposto a domande e prove appositamente create per risvegliare i suoi appetiti da favola e la sua feroce fame.

Per indurlo in tentazione viene usata perfino l’esca la più appetitosa: una bambina dal nome Cappuccetto Rosso! Per evitarla, per fuggire lontano da lei, il lupo diventa protagonista delle più impreviste reazioni dando vita alle più fantastiche peripezie.

Un esperimento costellato di piccoli e grandi colpi di scena, che si concluderà con un inevitabile lieto fine, nel senso che ciascuno tornerà a chiusura di sipario a svolgere il proprio ruolo naturale perché al cuor non si comanda e mica tutti possono essere buoni come il pane!

Il lupo può essere buono? E come sarebbe un lupo fifone? Ed un lupo a dieta, cosa mangia? Anche noi, come l’attore, trasformiamoci in lupi.

Al termine della performance due singolarissimi personaggi, il professor Leonardo Trovagenius, alter ego del grande Genio Leonardo, e la sua aiutante la professoressa Sottuttio, scienziati divertenti e un po' matti, proporranno ai bambini giochi ed esperimenti ludo-scientifici, per scoprire il “Piccolo genio” che c'è in ogni bambino.

Ultimo appuntamento della rassegna domenica 10 febbraio con Pimpa Cappuccetto Rosso di Teatro Stabile di Genova.

Piccolo genio è una rassegna promossa dalla compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, insieme con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e il comune di Vinci con il sostegno di Unicoop Firenze.

Gli spettacoli sono in programma alle 16.30 al Teatro di Vinci (via Pierino da Vinci 27) e il costo del biglietto è di 6 euro a persona.

Sono previste riduzioni per i soci Coop, che pagheranno 5 euro a persona.

Biglietti in vendita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 presso Giallo Mare Minimal Teatro, via P.Veronese 10 a Empoli.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio turistico del Comune di Vinci tel. 0571 933285

Email: ufficioturistico@comune.vinci.fi.it oppure Giallo Mare Minimal Teatro

tel. 0571 81629 – 83758 email: info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vinci