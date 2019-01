Nuovi arredi al Parco del Castello dell'Acciaiolo

È iniziata nella mattina di martedì 29 gennaio 2019 la sostituzione delle panchine e dei cestini nel Parco del Castello dell'Acciaiolo. L'intervento di arredo urbano è stato progettato dall'ufficio Parchi e Verde pubblico del Comune di Scandicci ed ha avuto il benestare della Sovrintendenza. In tutto le nuove panchine, ognuna lunga tre metri, sono 17, dieci delle quali con lo schienale mentre le altre sette hanno solo la seduta; si tratta di panchine in acciaio zincato color corten, fissate a terra e disposte ad emiciclo per creare luoghi d'incontro nei pressi delle zone d'ombra del Parco. Le nuove sedute in acciaio sostituiscono le vecchie panchine in metallo giallo e muratura prefabbricata, non fissate a terra e in cattivo stato di conservazione, che negli anni hanno trovato disposizione senz'ordine negli spazi verdi. Stesso discorso per i cestini, che saranno nove, disposti in punti ben precisi del Parco, di misura più piccola e in acciaio corten, e che andranno a sostituire i cestoni in lamiera dislocati nell'intera area. L'investimento del Comune per la sostituzione delle panchine e dei cestini nel Parco del Castello dell'Acciaiolo ammonta a 17.295,96 euro iva inclusa.

“Iniziamo a lavorare per tempo in vista dell'arrivo della prossima primavera – dice l'assessora ai Parchi e al Verde pubblico Barbara Lombardini - quando il Parco del Castello dell'Acciaiolo e quello confinante dell'ex Cnr torneranno ad essere vissuti e ad ospitare le numerose attività della bella stagione. Annunciamo fin da ora che anche quest'anno ospiteremo di nuovo la fioritura dei tulipani, con la novità dei narcisi: lo scorso anno lo spettacolo dei fiori e dei colori a poche decine di metri dal centro della nostra città ha attratto migliaia di persone. L'obiettivo di quest'anno, se possibile, è di avere un parco ancora più bello grazie all'aggiunta dei narcisi, che sono una specie autoctona”. Anche quest'anno l’iniziativa Wander and Pick sarà ideata, organizzata e finanziata dall'associazione non profit Le tribù della terra, con la collaborazione del Comune di Scandicci, dell’ufficio Ambiente e verde pubblico, e la partecipazione della Regione Toscana.

