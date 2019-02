ReaLeaR, Caterina Simonelli in scena a San Gimignano

Il Teatro in epoche e linguaggi diversi, a confronto nella la rassegna ‘Leggieri d'Inverno’ edizione numero diciassette. Domenica 3 febbraio 2019 alle 21,00 a San Gimignano (Siena), nella sala espositiva ‘Genziana’, in Via Marconi 19 (zona piazza Sant’Agostino), è in programma lo spettacolo ‘ReaLeaR’.

Di e con Caterina Simonelli, per la regia di Marta Richeldi. Ispirato a Re Lear di William Shakespeare. Una produzione IF Prana con il contributo di Regione Toscana e con il sostegno di Tema Cultura.

Real Lear è un testo vitale, ironico, contraddittorio, sincero, capace di creare un corto circuito esplosivo tra la storia contemporanea, autobiografica di Caterina Simonelli e la grande storia del Re Lear di Shakespeare. Due epoche, due linguaggi: i personaggi del teatro e le persone della vita vera si specchiano, si riconoscono, affrontano lo stesso vuoto, le stesse contraddizioni, si aggrappano alla vita cercandone un perché o la lasciano andare stanchi di lottare.

Fonte: Ufficio stampa

