Cgil, il segretario Maurizio Landini in Camera del Lavoro a Pisa

Domani lunedì 4 febbraio alle 9.30 il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà presente in Camera del Lavoro a Pisa (viale Bonaini 71), per un breve saluto a tutta la struttura. Successivamente, alle 11, Landini si recherà a Ospedaletto in Vodafone (via Scornigiana 10) per un’assemblea sindacale con all’ordine del giorno la manifestazione nazionale unitaria del 9 febbraio ed il rinnovo della RSU in questa importante azienda pisana. Sarà presente anche la Segretaria generale Cgil Toscana Dalida Angelini.

Fonte: Cgil - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa