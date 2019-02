Forum disabilità, il 1 marzo l'incontro costitutivo a Spazio Reale

Si terrà venerdì 1° marzo a Spazio Reale l'incontro costitutivo del Forum delle associazioni delle persone con disabilità, istituito di recente, con una delibera di giunta del 21 gennaio scorso. L'incontro avverrà nel contesto della Conferenza regionale delle disabilità: alla prima seduta del Forum sarà dedicata l'intera mattinata, dalle 9 alle 13.

Al Forum possono partecipare i rapprensentanti di tutte le associazioni operanti in Toscana. Per la realizzazione di tutte le attività relative alla costituzione e al funzionamento del Forum, è prevista la collaborazione con il Centro Regionale Accessibilità (CRA).

Secondo i dati Cesvot 2018, in Toscana sono attive 473 organizzazioni di volontariato che si occupano a vario titolo di disabilità, e 216 di promozione sociale. Quanto ai dati sulle persone disabili, il Rapporto dell'Osservatorio 2017 "Welfare e Salute in Toscana" (fonte Istat 2016) parla di 171.191 persone dai 6 anni in su con limitazione funzionale.

Per aderire al Forum le Associazioni hanno a disposizione uno specifico form da compilare on-line al quale deve essere allegato:

- copia del documento di identità del legale rappresentante (nel caso di Associazioni iscritte ai Registri regionali del terzo settore);

- copia del documento di identità del legale rappresentante, dell'Atto costititutivo e dello Statuto (nel caso di Associazioni non iscritte ai Registri regionali del terzo settore).

Le iscrizioni saranno chiuse giovedì 21 febbraio.

La costituzione del Forum sarà venerdì 1° marzo, dalle 9 alle 13, a Spazio Reale (Via di San Donnino, 4/6 - Campi Bisenzio - Firenze).

