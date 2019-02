Turismo in Toscana, al Bit 2019 gli eventi su Leonardo e molto altro

Etruschi, Leonardo, Costa toscana. Ma anche wedding tourism, feste e rievocazioni storiche, i 500 anni dalla nascita di Cosimo I de' Medici. E' una Toscana decisamente ‘fuori rotta' quella che dal 10 al 12 febbraio si presenterà con un proprio stand a Fieramilanocity per l'edizione 2019 della BIT – Borsa Internazionale del Turismo. Alle varie iniziative in programma interverranno il neo direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Palumbo, la vicepresidente della Regione Monica Barni e l'assessore regionale al Turismo Stefano Ciuoffo. Il presidente della Commissione per lo sviluppo socio economico della Costa del consiglio regionale Antonio Mazzeo parteciperà invece all'evento che anticipa l'inizio della Bit sulla Costa di Toscana.

Il 7 febbraio, alla Fondazione Catella, è in programma una preview (dedicata ad operatori e stampa di settore) alla scoperta della Costa Toscana. Un anticipo d'estate che punta su una delle principali novità dell'offerta turistica di una Toscana che, partendo dalla sua identità, dalle sue radici e proiettandosi nella contemporaneità, vuole offrire al turista italiano e straniero un'esperienza a 360° gradi della propria zona costiera: dal litorale all'entroterra, dal mare alle montagne alla scoperta di zone meno battute ma di incredibile fascino, oltre che caratterizzate da un'offerta turistica in grado di soddisfare anche il viaggiatore più esigente e particolare.

Si apre, invece, nel segno di Leonardo il programma delle presentazioni presso lo stand della Toscana (Pad. 3 – C81 C85 G72 G76) che inaugura domenica 10 alle 12 la sua sala conferenze con la presentazione degli eventi organizzati sul territorio regionale in occasione del cinquecentenario della sua morte. Un itinerario attraverso luoghi toscani inediti, sulle orme di uno dei più grandi geni di tutti i tempi, tra mostre e concerti.

Sempre il 10 febbraio, dalle 15 alle 16, sarà invece la volta dell'innovativo progetto Etruschi Popolo Contemporaneo, lanciato proprio alla BIT un anno fa e pensato per far riscoprire il patrimonio archeologico etrusco e restituire agli Etruschi un'identità moderna e di appeal quale motivazione di viaggio e di turismo. La presentazione in fiera sarà l'occasione per scoprire i particolarissimi strumenti di promozione nati in seno al progetto, tra i quali un audiolibro e due videogames: MiRasna, prodotto e sviluppato da EGA e già online e un secondo, prossimo al lancio, realizzato da TuoMuseo.

Definita ‘la migliore wedding destination al mondo' dai lettori di Travel + Leisure India & South Asia, edizione indiana dell'omonima rivista americana dedicata ai viaggi di lusso e lifestyle, la Toscana porta a Milano anche le sue novità in ambito Tuscany for Wedding, accompagnati dagli ultimi dati turistici legati a questo particolare segmento.

Cortei in abiti medioevali o rinascimentali, palii, gare, regate e giochi storici fra contrade o rioni, esibizioni di scherma antica, di tiro con la balestra, di duelli equestri, di falconeria, ricostruzione di botteghe artigianali o mercatini, cene medioevali, danze tradizionali, musiche di antichi strumenti. Visitando città, paesi e borghi toscani, specialmente d'estate, è impossibile non imbattersi in feste e rievocazioni storiche. A tutto questo è dedicato il volume ‘Toscana. Passato Vivente. Feste, giochi e rievocazioni storiche', che sarà presentato domenica 10 febbraio.

Nel 2019 ricorrono, oltre al cinquecentenario leonardiano, anche i 500 anni dalla nascita di Cosimo I de' Medici. Lunedì 11 febbraio alle 15, sarà presentato il nuovissimo sito dedicato alle ville e ai giardini medicei, da poco inseriti nella lista dei siti patrimonio UNESCO.

Da domenica 10 a lunedì 11, presso l'area relax dello stand regionale, focus sul progetto Tuscany Adventure Times, con tutte le novità relative dedicate al turismo outdoor e alla Toscana più adrenalinica. Infine, martedì 12 febbraio, alle ore 11, finale con Pistoia e gli eventi della stagione 2019, tra rievocazioni storiche e appuntamenti musicali col consueto appuntamento del Pistoia Blues Festival 2019 che quest'anno avrà tra i suoi ospiti più importanti Ben Harper e la sua storica band, The Innocent Criminals.

Fonte: Regione Toscana

