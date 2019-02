Assemblea dei lavoratori di Acque, possibili disagi allo sportello di Pontedera

Acque SpA comunica che, per un'assemblea dei lavoratori, martedì 12 febbraio, dalle ore 8.30 alle 12.30, non potrà essere garantito il normale servizio al pubblico presso il PuntoAcque di Pontedera (via Toscoromagnola 205) e l'Ufficio recupero crediti (via Molise 1 Gello Pontedera).

Acque SpA si scusa per i possibili disagi e ricorda che funzionerà regolarmente il call-center per il servizio guasti (800 983389) e per i servizi commerciali ai seguenti numeri:

050 843843 da telefono mobile con tariffa variabile secondo il gestore

800 982 982 da telefono fisso gratuito

Fonte: Acque spa

