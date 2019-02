San Valentino, il Comune omaggia le coppie da 'nozze d’oro' del 2019

In occasione di San Valentino, il Comune di Montespertoli ha deciso di festeggiare tutte le coppie che nel 2019 raggiungeranno l'importante traguardo dei 50 anni di matrimonio. Con una lettera, infatti, il sindaco Giulio Mangani ha invitato le 48 coppie montespertolesi per celebrare insieme la splendida ricorrenza delle nozze d'oro. L'appuntamento è fissato per sabato 16 febbraio alle ore 10 al centro per la cultura della vite e del vino “I Lecci”.

L'Amministrazione comunale le omaggerà con il nuovo gadget realizzato anche per tutte le coppie che decideranno di sposarsi con il rito civile a Montespertoli nel 2019. Si tratta di una borsa con un'illustrazione raffigurante la mappa del territorio, realizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Vitamina M, che da ormai 8 anni organizza RockUnMonte, un festival estivo musicale e culturale, patrocinato dal Comune.

La borsa richiama l’idea di un percorso alla scoperta del territorio e delle attività che può offrire, i beni artistici e culturali sparsi nelle varie frazioni, con le cantine dove si producono eccellenti vini Chianti, le fattorie e i frantoi, il pane di grani antichi di Montespertoli, i percorsi di trekking e di bike-tourism sulle splendide colline della campagna toscana.

Ogni coppia, dunque, ne riceverà una, insieme a una bottiglia di vino Chianti di un'azienda agricola locale. Un modo originale per lasciare un ricordo anche ai nuovi sposi.

“Siamo felici di aver collaborato con l’Amministrazione comunale alla realizzazione di questo importante regalo - dichiara Alessandra De Toffoli di Vitamina M - Il gadget è simbolo di integrazione e di promozione delle diverse realtà che contribuiscono a rendere unico il nostro territorio”.

“Ogni anno lavoriamo per rinnovare e diversificare l'offerta wedding del Comune, che riteniamo sia un importante strumento di promozione e valorizzazione del territorio - affermano gli assessori all'Associazionismo e al Turismo del Comune di Montespertoli, Giulia Pippucci ed Elena Ammirabile - E lo facciamo coinvolgendo le associazioni, che contribuiscono in maniera determinante con le loro attività al miglioramento dell'offerta nel nostro Comune. Quest'anno abbiamo attivato la collaborazione con i ragazzi di Vitamina M per dare nuova linfa al progetto di wedding e avere uno sguardo rivolto al futuro”.

