Livorno, solo un’ipotesi di prefattibilità per il nuovo ospedale

La consigliera Monica Pecori (Gruppo misto-Toscana per tutti) ha interrogato la Giunta in merito al nuovo progetto per l’ospedale di Livorno, chiedendo che venissero riferiti i dettagli dell’Accordo di programma e del relativo progetto riferiti all’ospedale di Livorno. L’interrogazione cita “notizie di stampa” del 19 dicembre scorso, che davano conto appunto di “un nuovo accordo su un nuovo progetto” per l’ospedale labronico. L’interrogazione cita anche la corrispondenza intercorsa con gli uffici dell’assessore alla sanità “che dichiaravano di non poter trasmettere il progetto”.

L’assessore alla sanità Stefania Saccardi ha risposto, questa mattina 13 febbraio, in Aula che in realtà al momento“esiste solo un’ipotesi di prefattibilità, su cui sarebbe stato trovato l’accordo tra il Comune di Livorno e l’azienda sanitaria”. La localizzazione dell’ospedale, ha ricordato l’assessore, deve essere infatti concordata con l’amministrazione comunale e l’Asl ha elaborato una proposta di prefattibilità per utilizzare due ettari liberi all’interno del recinto ospedaliero attuale, per costruire una piastra di cinque piani più il seminterrato in cui ospitare numerosi servizi e reparti. Però ancora non esiste un accordo di programma a proposito.

La consigliera Pecori ha ribadito “di prendere atto che un progetto non c’è e che i cittadini vengono tenuti all’oscuro di tutto, e che il vecchio ‘piano Mariotti’, che era stato definito non realizzabile, in realtà sta andando avanti”. “Questa è un’ulteriore dimostrazione del fatto – ha detto la consigliera – che Livorno è la Cenerentola della sanità toscana”.

Fonte: Consiglio Regionale - Ufficio stampa

