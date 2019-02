Cadetti e Giovani schermisti toscani convocati a Foggia

Sono 4 gli atleti toscani convocati per i Campionati Europei Cadetti e Giovani in programma a Foggia dal 22 febbraio al 3 marzo. L’Italia, nella rassegna continentale giovanile ospitata in Puglia, sarà in pedana con 48 azzurri, di cui 24 under17 ed altrettanti under20, impegnati nei dieci giorni dell’evento che avrà in palio 24 titoli europei. E la Toscana è pronta a recitare un ruolo da protagonista.

Venerdì 22 febbraio si comincia con il fioretto maschile Cadetti che vedrà in pedana Giulio Lombardi del Fides Livorno e Tommaso Martini del Club Scherma Agliana. Entrambi saranno poi impegnati anche lunedì 25 nella gara a squadre under17 dei fiorettisti. Sempre tra i Cadetti, sabato 23 febbraio toccherà allo sciabolatore Pietro Torre del Fides Livorno (per lui gara a squadre martedì 26).

Toscana rappresentata anche tra gli under 20: nel fioretto maschile Giovani convocato il già medagliato Alessio Di Tommaso del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, impegnato mercoledì 27 febbraio nella gara individuale e sabato 2 marzo nella prova a squadre.

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI FOGGIA2019 - DELEGAZIONE ITALIANA - Foggia, 22 febbraio - 3 marzo 2019

DELEGAZIONE Atleti | CADETTI

Fioretto Femminile

Giulia Amore, Matilde Calvanese, Margherita Titina Lorenzi, Lucia Tortelotti

Riserva: Carlotta Ferrari

Fioretto Maschile

Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi, Tommaso Martini

Riserva: Jacopo Bonato

Sciabola Femminile

Gaia Pia Carella, Lucrezia Del Sal, Benedetta Fusetti, Federica Guzzi Susini

Riserva: Elisa Petrone

Sciabola Maschile

Marco Abate, Giorgio Marciano, Emanuele Nardella, Pietro Torre

Riserva: Ciro Buenza

Spada Femminile

Margherita Baratta, Gaia Caforio, Marzia Cena, Carola Maccagno

Riserva: Chiara De Piccoli

Spada Maschile

Filippo Armaleo, Simone Mencarelli, Enrico Piatti, Dario Remondini

Riserva: Fabrizio Di Marco

DELEGAZIONE Atleti | GIOVANI

Fioretto Femminile

Martina Favaretto, Serena Puglia, Marta Ricci, Serena Rossini

Riserva: Claudia Memoli

Fioretto Maschile

Alessio Di Tommaso, Tommaso Marini, Alessandro Stella, Pietro Velluti

Riserva: Matteo Claudio Resegotti

Sciabola Femminile

Giulia Arpino, Chiara Pagano Fusco, Claudia Rotili, Benedetta Taricco

Riserva: Maddalena Vestidello

Sciabola Maschile

Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Lorenzo Roma

Riserva: Luca Fioretto

Spada Femminile

Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Federica Isola, Gaia Traditi

Riserva: Sara Kowalczyk

Spada Maschile

Gianpaolo Buzzacchino, Daniel De Mola, Davide Di Veroli, Giacomo Gazzaniga

Riserva: Marco Balzano

Capo Delegazione | Cadetti: Paolo Azzi

Capo Delegazione | Giovani: Luigi Campofreda

Maestri | Fioretto: Francesca Bortolozzi, Michele Venturini, Fabrizio Villa

Maestri | Sciabola: Fabio Di Lauro, Cosimo Melanotte, Luigi Tarantino

Maestri | Spada: Sandro Cuomo, Francesco Leonardi, Guido Marzari

Medico: Valeria D'Errico (fino al 26 febbraio), Gianvito Rapisarda (dal 26 febbraio al 3 marzo)

Fisioterapisti: Benedetto Coraci, Sara Primavera

Tecnici delle Armi: Salvatore Migliore, Luigi Petyx

PROGRAMMA GARE

Venerdi 22 febbraio

Fioretto maschile | Cadetti

Sciabola femminile | Cadetti

Sabato 23 febbraio

Spada femminile | Cadetti

Sciabola maschile | Cadetti

Domenica 24 febbraio

Spada maschile | Cadetti

Fioretto femminile | Cadetti

Lunedi 25 febbraio

Spada femminile - squadre | Cadetti

Fioretto maschile - squadre | Cadetti

Sciabola femminile - squadre | Cadetti

Martedi 26 febbraio

Spada maschile - squadre | Cadetti

Fioretto femminile - squadre | Cadetti

Sciabola maschile - squadre | Cadetti

Mercoledi 27 febbraio

Fioretto maschile | Giovani

Sciabola femminile | Giovani

Giovedi 28 febbraio

Spada femminile | Giovani

Sciabola maschile | Giovani

Venerdi 1 marzo

Spada maschile | Giovani

Fioretto femminile | Giovani

Sabato 2 marzo

Spada femminile - squadre | Giovani

Fioretto maschile - squadre | Giovani

Sciabola femminile - squadre | Giovani

Domenica 3 marzo

Spada maschile - squadre | Giovani

Fioretto femminile - squadre | Giovani

Sciabola maschile - squadre | Giovani

Fonte: Federazione Italiana Scherma - Ufficio Stampa

