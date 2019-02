Lavoro, a Santa Maria a Monte incontro con Toscana Manifatture e Agenzia ADHR

Proseguono gli appuntamenti con le imprese presso lo Sportello Lavoro del Comune di Santa Maria a Monte, nell’ambito dell'ampliamento del servizio ai cittadini per la ricerca di occupazione offerto dall'Amministrazione Comunale.

Giovedì 14 Febbraio l’incontro avverrà in collaborazione con l’Agenzia interinale ADHR e Toscana Manifatture, per mettere in grado i partecipanti di conoscere più approfonditamente quali siano e come funzionano i canali di reclutamento del personale.

Il giovedì successivo, 21 Febbraio, oltre a Toscana Manifatture sarà presente l’Agenzia ALI per affrontare il tema “colloquio di lavoro – come sostenerlo”.

Per maggiori informazioni: Dott.ssa Rosita Pugi – Sportello Lavoro - Comune di Santa Maria a Monte – martedì-giovedì-sabato dalle 8.30 alle 13.30 - tel. 0587/261690.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

