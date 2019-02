Toscana-USA: investire per crescere, convegno in Consiglio regionale

Appuntamento venerdì 15 febbraio alle ore 9 nella sala delle Feste di palazzo Bastogi (via Cavour, 18 - Firenze), per il convegno “Toscana-USA, USA-Toscana: investire per crescere”, iniziativa che si inserisce nell’ambito del bicentenario della nascita del Consolato USA in Firenze.

I lavori saranno aperti dai saluti iniziali del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, e di Maurizio Mancianti e Andrea Davis, co-presidenti dell’Associazione Toscana-USA; da Cristina Giachi, vicesindaco del Comune di Firenze, Luigi Salvadori, presidente Confindustria Firenze, Alessio Marco Ranaldo, presidente Confindustria Toscana, Leonardo Bassilichi, presidente Camera di Commercio Firenze - vicepresidente Unioncamere Nazionale.

Alle 9.30 la relazione di Benjamin Wohlauer, Console Generale degli Stati Uniti a Firenze, aprirà la sessione di lavoro presieduta da Maurizio Mancianti, co-presidente dell’Associazione Toscana-USA. In agenda quindi la relazione di Antonella Mansi, vicepresidente nazionale Confindustria - presidente del Centro Moda di Firenze e quella di Filippo Giabbani, responsabile Invest in Tuscany.

La mattinata prosegue, alle 11.30, con la Tavola rotonda moderata da Francesco Carrassi, Direttore de La Nazione Firenze. Partecipano Lucia Aleotti, CdA Menarini; Piero Corsa, direttore generale amministrativo Menarini; Elisabetta Fabri, presidente Starhotels; Sandro Sartor, amministratore delegato Ruffino; Eugenio Alphandery, presidente Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella; Massimo Ferrati, presidente K-Array e Luca Lastrucci, co-founder e Ceo Powersoft.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

