Benji & Fede live a Firenze, concerto al Tuscany Hall

Dopo tre anni straordinari, scanditi da successi importanti e quattro album piazzati al numero uno delle classifiche, Benji & Fede hanno deciso di prendersi una pausa. Non prima però del Siamo Solo Noise Club Tour, una serie di live dedicata al loro pubblico che ovviamente non poteva non fermare a Firenze. Appuntamento mercoledì 27 febbraio al TuscanyHall (ex Obihall), già cornice dei loro ultimi, affollatissimi, spettacoli fiorentini.

I biglietti (galleria numerata 45 euro, parterre in piedi 30 euro) sono disponibili nei circuiti di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101).

Dal vivo i cantanti di "Buona fortuna" spaziano tra brani vecchi e nuovi, acustici e non.

Intanto è uscito “Siamo solo Noise Limited Edition”, la nuova edizione dell’album “Siamo solo Noise” arricchito da 4 inediti (incluso il singolo “Universale”) e da una nuova versione di “Niente di speciale”, che ha scalato la classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, debuttando al primo posto.

Il duo fenomeno nella musica pop degli ultimi anni, che ha ottenuto il podio nella chart di vendita con “20:05” nel 2015, con “0+” nel 2016, con “Siamo Solo Noise” e la limited edition nel 2018 e ora è pronto a presentare i nuovi brani. Dal vivo!

Benji & Fede sono stati i conduttori di X Factor Daily 2018 su Sky Uno, per raccontare la preparazione dei concorrenti alle serate.

