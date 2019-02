L'Arci Empolese Valdelsa 'si racconta' con la 'Notte Rossa': ecco tutti gli eventi nei circoli

I circoli Arci dell'Empolese Valdelsa si mettono in mostra con la 'Notte Rossa 2019', l'iniziativa giunta alla sua quarta edizione che prevede un vasto cartellone di iniziative per il prossimo 23 febbraio. L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere le attività che si svolgono nei Circoli, che nascono non solo in vista della Notte Rossa, ma che si tengono abitualmente. L'evento permette ad ogni circolo di 'raccontarsi', mettendo l'accento sulle iniziative che peculiarità all'interno di un'unica missione, quella di aggregare.

Una serata ricca di eventi, dalle tradizionali tombolate e balli di gruppo, ma con un unico grande leit-motiv: presentare i valori fondativi dell'Arci: "La Notte Rossa - spiega Viorica Guerri responsabile informazione e comunicazione dell'Arci Empolese Valdelsa - è la festa che rende omaggio ai 1150 circoli Arci della Toscana, una vetrina importante per raccontarsi. Ogni circolo avrà modo di presentare le sue iniziative più tipiche, le sue peculiarità all'interno di una grande cornice identitaria, quella dell'Arci, che ha come valori quelli dell'aggregazione, della partecipazione e della cittadinanza attiva e della solidarietà"

"Spesso - conclude Guerri- ci chiediamo cosa accadrebbe se non ci fossero i nostri circoli sul nostro territorio: la risposta è che sarebbe una comunità più passiva"

Nell’Empolese Valdelsa sono 15 i Circoli che hanno aderito alla Notte Rossa e che organizzeranno molteplici eventi: dalla cena “Aspettando la Notte Rossa” organizzata dal Circolo Arci Anselmo, che si è già svolta il 16 febbraio, alle tombole dei Circoli di Avane e Sovigliana, fino al Carnevale “in rosso” di Cortenuova e del Circolo Arci PP.AA Limite sull’Arno (quest'ultimo aggiunge il ballo liscio). Per gli amanti del ballo numerose orchestre nei Circoli di S. Maria, Ponte a Elsa, I Praticelli di Castelfiorentino, Nuova Resistenza di Gambassi, dov’è gradito abbigliamento rosso, e S. Allende di Montespertoli. Oltre alle tradizionali iniziative che i circoli settimanalmente hanno in cartellone, come per esempio il burraco al Circolo di Martignana, ce ne sono alcune molto originali come il mercante in fiera nel Circolo di Turbone, il Cabaret proposto da Casenuove e l’esibizione del Di Maggio duo in “Super Rock’n’roll guitar” a Brusciana. Non può mancare la stravagante “cena all’incontrario” con l'accompagnamento di musica dal vivo che si terrà al Circolo di San Quirico in Collina

Una Notte Rossa 'social'

Quest'anno la 'Notte Rossa' diventa anche 'social'. È stato infatti ideato un contest foto e video con lo scopo i valorizzare l'iniziativa e dargli una veste più giovane ed accattivante: tutti i partecipanti potranno postare sulle pagina facebook di Arci Empolese Valdelsa i propri filmati o foto con l'hashtag #lamianotterossa2019; chi avrà più like riceverà un'entrata nei 20 musei del MuDEV valida per due adulti e tre bambini.

L'utilizzo dei social, inoltre, sarà la vera arma in più dell'edizione 2019 e non solo: filmati e video promozionali stanno infatti sbarcando sui profili Facebook, Instagram e Youtube dell'Arci. Un percorso di diffusione sui social che mira a presentare un'immagine diversa e più dinamica dell'Arci, anche oltre l'evento della Notte Rossa.



A seguire tutti questi aspetti sono quattro ragazzi del Servizio Civile di 'Parole in Circolo', un progetto di comunicazione portato avanti da anni dall'Arci Empolese Valdelsa per valorizzare da un punto di vista comunicativo l'immagine dell'associazione. I quattro ragazzi sono Giulia Romani, Linda Del Mastio, Mauro De Felice e Giuseppe Cosentino.

EVENTI NOTTE ROSSA 2019

Circolo Arci Turbone

Via Turbone 6 - Montelupo Fiorentino (FI)

Mercante in fiera ore 21 gioco a premi e al termine... spaghettata!

infoturbone@gmail.com

Circolo Arci Cortenuova

Via del ponte 22 - Empoli (FI)

Carnevale in Rosso

ore 21

Circolo Arci “S. Allende”

Piazza del Popolo 26 - Montespertoli (FI)

Notte di note serata di ballo liscio

ore 21

Circolo Arci Santa Maria

Via Livornese 48 - Empoli (FI)

Ballo con I fuori classe

ore 21

robertanardi3@virgilio.it

Circolo Arci Ristori Ponte a Elsa

Via Livornese 325 - Empoli (FI)

Ballo & tesseramento Si balla con Dario e Letizia

ore 21

Circolo Arci Casenuove

Via F.lli Cairoli 8 - Emoli (FI)

Cena e Cabaret Notte Rossa

ore 21

Circolo Arci “I. Montagni”PP.AA. Limite

Via A. Negro 7 - Capraia e Limite (FI)

Carnevale e ballo liscio ore 15

arci.pa.limite@gmail.com

Circolo Arci I Praticelli

Via Bustichini 9 - Castelfiorentino (FI)

Ballo con Orchestra

ore 21

ipraticelli.circolo@libero.it

Circolo Arci Sovigliana

Via Leonardo da Vinci - Sovigliana (FI)

Tombola rossa

ore 21

Circolo Arci S. Quirico in Collina

Via Romita 198 - Montespertoli (FI)

Cena all'incontrario e musica live

sabato 16 febbraio ore 20

damiano.lombardini@virgilio.it

Circolo Arci Anselmo

Piazza Cassarà 1 - Montespertoli (FI)

Cena "Aspettando la Notte Rossa"

sabato 16 febbraio ore 20

stefaniaballerini53@gmail.com

Circolo Arci Nuova Resistenza

Piazza Di Vittorio - Gambassi Terme (FI)

Serata di ballo liscio con l'orchestra Suvenia

(i partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di rosso)

Circolo Arci Martignana

Via della Torraccia 2 - Montespertoli (FI)

Burraco della Notte Rossa

ore 21

martignanacircoloarci@gmail.com

Circolo Arci Avane

Via Magolo 29 - Empoli (FI)

Tombola della Notte Rossa

ore 21

circoloarciavane@hotmail.it

Circolo Arci Brusciana

Via Senese Romana 132 - Empoli (FI)

Di Maggio Duo in “Super Rock'n'roll guitar”

ore 22

