No alla violenza nello sport, una giornata di dibattiti ed incontri a Firenze

Un progetto per dire no alla violenza, all'intolleranza e alla sopraffazione nello sport: questo l'obiettivo di Novis (No violence in sport), finanziato dalla Ue nell'ambito di Erasmus Plus, coordinato dal Centro Giovanile di formazione sportiva di Prato e realizzato in partenariato con CONI, Regione Toscana, Comunità Nuova Onlus, ed altri sei partner europei provenienti da Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Bulgaria, Romania e Polonia, con il sostegno di Fondazione Candido Cannavò e Comune di Prato.

Nell'ambito del progetto Novis, domani, giovedi 21 febbraio, a Firenze, la mattina al Cinema La Compagnia (dalle 10) e il pomeriggio a Palazzo Strozzi Sacrati, Sala Pegaso (dalle 15), si terrà un convegno dal titolo "Creating the EU network of schools, sport clubs, federations and associations against violence in sport". Il convegno si svolgerà in due momenti distinti: la mattina per gli studenti e il pomeriggio per gli operatori sportivi e i genitori, con la partecipazione di esperti nazionali ed internazionali. Tra gli altri, sia per la mattina che per il pomeriggio, saranno presenti giocatori e dirigenti della Fiorentina.

Sia durante i lavori della mattina che nel pomeriggio interverrà, per la Regione, l'assessore alla salute, sociale e sport Stefania Saccardi.

Ecco il programma

Mattina

Cinema-Teatro della Compagnia

Ore 10:00

Introduzione al Convegno Internazionale – Germano Lanzoni (attore comico)

VIDEO progetto NOVIS presentazione e proiezione video su Candido Cannavò "la violenza nello sport"

Gianfelice Facchetti legge Candido Cannavò

Ore 10:20

Saluti di Stefania Saccardi, assessore allo Sport Regione Toscana

Diretta facebook direttamente dalla cella di Nelson Mandela riprodotta presso il Mandela Forum.

Intervento di Marco Malvaldi scrittore di "Storie di sport"

Proiezione video realizzati dagli studenti

Ore 11:10

Saluti di Matteo Biffoni Sindaco di Prato e Marco Arpino CONI Director at the Italian National Olympic Committe

Intervento di Don Gino Rigoldi Fondatore di Comunità Nuova. Proiezione video realizzati dagli studenti

Testimonial sportivo

Alessando Cannavò racconta e legge Candido Cannavò

Ore 12:15

Performance di Gianfelice Facchetti "Eravamo quasi in cielo"

Ore 12:30

Assegnazione Premio Giuria e Premio Social per i migliori video realizzati dagli studenti

Pomeriggio

Palazzo Strozzi Sacrati

Ore 15:00-18:00

Apertura del Convegno – Alessandro Cannavò (Corriere della Sera, Fondazione Cannavò)

La figura di Candido Cannavò come simbolo di uno sport portatore di valori – Gianluca Pasini (Gazzetta dello Sport, Fondazione Cannavò)

Cos'è la violenza nello sport. Come si manifesta. Da dove ha origine. – Francesca Vitali (Psicologa Università di Verona)

Basta un click per scatenare la violenza? – Tania Kyriakidou (Grecia)

Fonte: Regione Toscana

