Caccia al tesoro degli scout di Empoli e Signa nel solco dell'accoglienza

Una grande caccia al tesoro in giro per la città ed un convegno di riflessione sul tema dell'accoglienza. Ecco le due iniziative per promuovere incontro e conoscenza del mondo Scout in occasione del Thinking day 2019 Una grande "Caccia al tesoro" ed un convegno per far conoscere le attività Scout al territorio e promuovere una riflessione sull'importanza dell'accoglienza. E' questo l'invito ed il messaggio rivolto a tutto il territorio al centro della speciale mobilitazione promossa dallo scoutismo dell'Area Medicea (i tre gruppi Scout di Empoli e Signa) in occasione della consueta occasione di apertura promossa dal Thinking Day 2019. Due occasioni differenziate aperte a tutti i cittadini. Per quanto riguarda la grande caccia al tesoro, occasione di divertimento e approfondimento,le branche dei quattro gruppi (ragazzi dagli 8 anni ai 15,offriranno un colorato e divertente spettacolo dove vivranno la dimensione internazionale che la giornata del pensiero propone a tutti gli scout del mondo. Per i ragazzi più grandi, ovvero quelli dei Reparti (ragazzi dagli 11 ai 15 anni) questa sarà occasione di preparazione all’incontro fra tutti i reparti della regione Toscana previsto al San Giorgio Regionale dove si incontreranno più di 3.000 esploratori e guide provenienti da tutte le parti della Toscana presso l'Oasi naturale del Gabbianello (Lago di Bilancino) quando le squadriglie avranno costruito per l'occasione le loro "navi vichinghe" . L'occasione sarà incentrata nella promozione della conoscenza del nostro centro storico, dei suoi punti di aggregazione, con il coinvolgimento di associazioni culturali, sociali e ricreative che hanno sede in centro. Il tutto coinvolgendo cittadini italiani e stranieri per avvicinare mondi spesso distinti e distanti. Un'occasione che colorerà Empoli dei colori Scout e che proporrà occasioni di conoscenza e riflessione. L'appuntamento è fissato alle ore 15 dalla Stazione di Empoli, da li l'iniziativa si dipanerà in tutta la città, per culminare in Piazza Farinata degli Uberti alle 17,15 per la proclamazione della squadra vincitrice. A seguire è prevista la celebrazione della Messa presso la Collegiata. Alle 19,30 previsto un grande "Bim, bum, crack" per tirare le fila della giornata e concludere tutti insieme l'esperienza con la città. Sempre nell'ambito della giornata del Thinking day, le Branche R/S dell'area Medicea propongono un convegno di approfondimento aperto al pubblico dal titolo "CoMpassione Accogliere"- Non avere paura di essere gentile: anche tu ne hai bisogno" che si svolgerà all'oratorio di Sant'Andrea, in Via Jacopo della Quercia ad Empoli a partire dalle ore 15 fino alle ore 19. Fra i relatori parteciperanno Andreas Robert Formiconi (Laboratorio di cittadinanza attiva di Poggio alla Croce, Josemar Jimenez (Oxfam-unione dei Comuni Empolese Valdelsa), Don Alessandro Santoro (Parroco delle Piaggie) e Maurizio Cei (Operatore dei Centri per l'Accoglienza).

Fonte: Ufficio stampa

