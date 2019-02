Professioni al Centro, uno sguardo da vicino sul mondo del lavoro

Grande successo per l’iniziativa "Professioni al Centro”, organizzata mercoledì 20 e giovedì 21 Febbraio all'Auditorium La Tinaia e nelle singole classi dell’indirizzo meccanico e professionale dall'Informagiovani del Comune di Fucecchio in collaborazione con l'Istituto superiore “A.Checchi” di Fucecchio, per avvicinare il mondo della scuola e della formazione a quello del lavoro per svelare quali sono le attitudini, le passioni, gli interessi, i percorsi di studio e di formazione che preparano ai diversi impieghi e le caratteristiche che li contraddistinguono in termini di ruolo, mansioni e relazioni.

L'Informagiovani & Servizio Territoriale per l'impiego vuol ringraziare tutti i ragazzi coinvolti che si sono mostrati visibilmente interessati agli argomenti affrontati e che hanno contribuito a tenere vivo il dibattito arricchendolo con suggerimenti e domande rivolte ai rappresentanti delle imprese presenti.

Un ringraziamento altrettanto grande va alle aziende e ai professionisti che hanno reso possibile questa iniziativa il responsabile di Alleanza Giuseppe Lizzio e i manager Tommaso Carpignani e Elena Bellucci, il dottor Daini di Italprogetti e per La Giostra Marco Corradino esperto di progettazione sociale.

La loro disponibilità al confronto, la varietà degli argomenti trattati, la chiarezza comunicativa e l’importanza delle esperienze trasmesse ai ragazzi hanno contribuito a dare un contenuto maggiore alla giornata.

“Professioni al Centro” prosegue per le classi dell’indirizzo moda Giovedì 14 Marzo presso l’Auditorium La Tinaia con Toscana Manifatture nella persona del Direttore Gianluca Papini allo scopo di orientare i giovani nelle scelte professionali, offrendo sia informazioni sul mondo del lavoro, sui profili più richiesti e sulle qualifiche necessarie per svolgere una professione nel settore.

Per informazioni: Centro InformaGiovani & Servizi per l'Impiego, Piazza La Vergine 21 Fucecchio, tel. e fax 0571 23331

