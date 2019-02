Carnevale al Quartiere 5: le iniziative

Tante le feste nel prossimo fine settimana al Quartiere 5. Si parte sabato 2 marzo col “Carnevale al Viuzzo” al Centro Età Libera “Viuzzo delle Calvane” in viuzzo delle Calvane, 13. Alle ore 15.30 spettacolo con Beltrando Mugnai, a seguire merenda con schiacciata alla fiorentina e cenci per tutti. Il “Carnevale di Messer Arlecchino” si terrà al Giardino di via Baracca, in piazza delle Medaglie d’Oro, sabato 2 marzo dalle ore 14.30. Carnevale per i bambini con laboratorio di maschere, coriandoli e stelle filanti. Attrazioni e giocoleria con Marabù a seguire merenda e tombola per bambini.

Sempre sabato 2 marzo al Giardino del Lippi, alle ore 15.30, animazione per bambini con musica, giochi di intrattenimento, trucca bimbi, palloncini sagomati. Alle ore 17,30 presso il Circolo Ricreativo Lippi verrà offerta la merenda a tutti i bambini partecipanti.

Carnevale di Rifredi, sabato 2 marzo dalle 15, in piazza Dalmazia presso i giardini dell'Sms Rifredi.

Carnevale di Pinocchio nel Borgo di Brozzi, sabato 2 marzo. Dalle ore 16 tutti i partecipanti saranno proiettati nel Paese dei Balocchi e potranno trovare la Fata Turchina, la Balena ed il Grillo Parlante.

Domenica 3 marzo al Giardino di via Allori, dalle ore 15,30, animazione per bambini con musica, giochi di intrattenimento, trucca bimbi, palloncini sagomati.

Chiusura col “Carnevale di Pace”, domenica 3 marzo, che ha come sottotitolo “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” al centro San Donato. Alle ore 14.30 concentramento del Corteo mascherato all'ingresso del Polo Universitario su viale Guidoni. Alle ore 15.00 partenza del Corteo mascherato e sfilata attraverso il quartiere fino al Centro San Donato. Alle ore 16.00 esibizioni dei gruppi partecipanti in piazza San Donato e dopo musica e balli! In collaborazione con Associazione Piazza San Donato, Associazione Jaleti della Georgia, Associazione Capoverdiana em Florença, Associazione Colombia ES Onlus, Associazione culturale Viva el Perù Firenze, Associazione Gioventù per i diritti umani, Associazione 0-0firenze5onlus, Batucada Agogò, Casa do Brasil em Florença, Danza Folklorica Sin Fronteras Bolivia, Emergency Firenze, Manos Unidas Toscana Rep. Dominicana, Progetto Agata Smeralda, Rythme Afro Firenze, Sezione Soci Unicoop Firenze Nord Ovest, Scuola di ballo Latin Lab Firenze. Saranno presenti i bambini che frequentano le scuole della zona.

