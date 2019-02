Primarie Pd nell'Empolese Valdelsa, 600 volontari al lavoro: il promemoria per gli elettori

Domenica 3 marzo si svolgeranno le primarie per l’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale del Partito democratico. Si vota dalle 8.00 alle 20.00. Saranno seicento i volontari che permetteranno le operazioni di voto.

I candidati alla segreteria nazionale sono Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.

Si vota anche per l’assemblea nazionale e i candidati del territorio sono 12, 4 per lista:

per la lista di Maurizio Martina “FiancoaFianco-Toscana per Martina” i candidati sono la capolista Monica Salvadori, Claudio Toni, Rosetta Cavallaro e Edoardo Antonini.

Per la lista di Nicola Zingaretti “Piazza grande” capolista Valentina Torrini, seguita da Gabriele Romei, Giulia Pippucci e Marco Padovani.

Per la lista di Roberto Giachetti “Sempre avanti” capolista Lorenzo Calvetti, poi Angela Viscardi, Antonio Righi e Lorena Leoncini.

Da queste liste usciranno i candidati dell’Empolese Valdelsa all’assemblea nazionale, il massimo organo del partito.

Saranno allestiti negli undici comuni dell’Unione cinquantanove seggi, così suddivisi: 4 a Capraia e Limite; 8 a Castelfiorentino; 4 a Cerreto Guidi; 4 a Certaldo; 15 a Empoli; 7 a Fucecchio; 3 a Gambassi Terme; 1 a Montaione; 2 a Montelupo Fiorentino; 6 a Montespertoli e 5 a Vinci.

(A questo link il dettaglio dei luoghi)

Possono partecipare al voto tutte le elettrici e gli elettori che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito democratico, di sostenerlo alle elezioni, e che accettino di essere registrate nell’albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

Possono votare elettori fuori sede (studenti, lavoratori ed elettori che si troveranno fuori dalla loro regione di residenza il 3 marzo e vorranno partecipare alle primarie); giovani (i giovani tra i 16 anni compiuti entro la data del 3 marzo 2019 e i 18 anni); cittadini Ue e di altri paesi (i cittadini comunitari non italiani ed extra comunitari con regolare permesso di soggiorno) a patto che si siano iscritti on line entro il 25 febbraio.

Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a esibire il proprio documento di riconoscimento e la propria tessera elettorale e a devolvere un contributo di due euro destinato direttamente al territorio.

Gli iscritti al Partito democratico, in regola con il tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all’albo delle elettrici e degli elettori.

L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

