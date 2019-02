In strada per i diritti delle persone autistiche di tutta la Toscana: manifestazione a Firenze

Si sono riunite nuovamente, questa volta a Livorno domenica 24 febbraio, le associazioni che fanno parte del Coordinamento regionale delle Associazioni Toscane Familiari con Autismo.

Obiettivo coordinare i lavori in vista della manifestazione di martedì 2 aprile 2019 (Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo) in programma a Firenze.

Le Associazioni hanno deciso di celebrare questa Giornata Internazionale, definita dalle Nazioni Unite dodici anni fa, con una manifestazione esterna, colorata, visibile: un momento per farsi conoscere senza imbarazzi e senza barriere.

A guidare il corteo sarà “Marco Cavallo” la storica scultura, realizzata a Trieste nel 1973, simbolo della liberazione e della lotta etica, sociale, medica e politica a favore della legge sulla chiusura dei manicomi e dell’autodeterminazione delle persone con disabilità intellettiva.

E’ la prima volta che questi temi escono dai teatri, dalle sale congressi, dai dibattiti televisivi e vanno incontro alla gente.

Un impegno ed una sfida che unisce con forza e convinzione tutte le associazioni toscane: Orizzonte Autismo (Prato), Autismo Livorno, Autismo Arezzo, Autismo Toscana, Autismo Casa di Ventignano (Fucecchio – Firenze), Autismo Apuania (Massa Cassara), Autismo Siena Piccolo Principe, Iron Mamme (Grosseto), Autismo Toscana sezione Firenze, Associazione Agrabah (Pistoia), Autismo Pisa (Pisa e Valdera), Autismo In Blu (Valdinievole – Pistoia).

E’ giunto il momento per far sentire la nostra voce in maniera univoca in tutta la Toscana e in Italia.

Le storiche strade di Firenze questa volta saranno colorate di blu, il colore dell’Autismo.

Le Associazioni lanciano un appello a tutta la comunità toscana perché senza paura si unisca a questa festa di consapevolezza per i diritti delle persone con autismo e disabilità intellettiva.

Nelle prossime settimane partirà una campagna informativa e di sensibilizzazione in tutta la Regione finalizzata a rendere reale l’applicazione delle Leggi esistenti ed a rivendicare i diritti degli autistici in ogni ambito.

L’impegno del coordinamento sarà ad ogni livello sia regionale che territoriale, nessuno sarà più solo.

Fonte: Associazione Autismo Toscana

