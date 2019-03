Commissione d'inchiesta sui rifiuti, sopralluogo a Falascaia e Pioppogatto

Come amministratori crediamo di rispettare il mandato istituzionale, nel pieno rispetto dei compiti assegnati ad una commissione d’inchiesta, indagando il territorio e le diverse situazioni che si presentano, siano esse virtuose o di criticità. Siamo alle battute finali. Abbiamo girato in lungo e in largo la Toscana, acquisito informazioni e ascoltato amministratori e rappresentati locali. Il risultato di questi sopralluoghi concordati, sarà quello di una maggiore consapevolezza del presente e di un contributo per la gestione e l’organizzazione future”.

È il commento del presidente della “commissione d’inchiesta in merito alle discariche sotto sequestro e al ciclo dei rifiuti”, Giacomo Giannarelli (M5S), che annuncia un nuovo sopralluogo per lunedì prossimo, 4 marzo alle 10.30, con la visita all’ex inceneritore di Falascaia, a Pietrasanta (Lu). Impianto costruito a inizio anni 2000 e chiuso nel 2011 su disposizione della Provincia di Lucca, che decise l’annullamento delle concessioni per scarico abusivo di inquinanti nel torrente Boccatoio.

Al sopralluogo parteciperanno anche il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, l’assessore comunale all’ambiente Elisa Bartoli. Saranno inoltre presenti il presidente, il segretario e il funzionario tecnico del Consorzio ambiente versilia (Cav, che racchiude 6 Comuni su 7 ad eccezione di Stazzema) rispettivamente Franco Mungai, che è anche sindaco di Massarosa, Sergio Sortino e Guido Dini.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, i commissari saranno all’impianto di Pioppogatto, nel comune di Massarosa (Lu), polo impiantistico gestito dalla società interamente pubblica Ersu spa in via di trasformazione da Trattamento meccanico biologico (Tmb) a impianto di Valorizzazione, biostabilizzazione e compostaggio (Vbc)

Parteciperanno anche il sindaco di Massarosa Franco Mungai, l’assessore comunale all’Ambiente Agnese Marchetti, il presidente e il direttore generale di Ersu rispettivamente Alberto Ramacciotti e Walter Bresciani.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

