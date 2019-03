Cosimo I de’Medici, le iniziative del Consiglio regionale a 500 anni dalla nascita

Il Consiglio regionale della Toscana si prepara a celebrare la figura storica di Cosimo I de' Medici, in questo 2019 ricco di ricorrenze. Il 12 giugno, come ricorda il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, saranno trascorsi cinquecento anni dalla nascita del “fondatore dello Stato di Toscana”, che cinquant’anni più tardi, il 21 agosto 1569, diventerà il primo Granduca di Toscana. Sarà lo stesso Giani a presentare le iniziative in una conferenza stampa lunedì 4 marzo alle 12.30, nella sala Barile del palazzo del Pegaso.

“Tra le figure dei grandi toscani, abbiamo voluto ricordare con una legge speciale approvata nel mese di febbraio, anche quello che rappresenta il cordone ombelicale della Toscana di oggi – spiega il presidente –. Cosimo riuscì a dare un ordinamento statale alla Toscana, con il rafforzamento di monumenti, luoghi, porti, borghi e città. E ha lasciato, allo stesso tempo, il senso di una indentità civile e statuale che ha portato la Toscana a distinguersi nel mondo, diventando la regione di tolleranza di civiltà e di sviluppo che sarà la prima ad abrogare la pena di morte nel 1786”.

Nella conferenza stampa di lunedì sarà presentato il quadro generale delle iniziative che il Consiglio regionale intende sviluppare sulla figura di Cosimo I de’ Medici durante tutto il 2019. Come prevede la legge sui grandi toscani, saranno stanziati 80 mila euro per rendere diffusa l’idea e il ricordo di Cosimo, attraverso l’erogazione di contributi agli enti locali promotori di iniziative volte alla celebrazione della figura del primo Granduca della Toscana.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Firenze