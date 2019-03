Durerà un mese e avrà il profumo intenso di mimosa, il bouquet, colorato e multiforme, dedicato ai valori, ai diritti, ai mille modi di essere donna.

Rispettosa del passato e figlia di un patrimonio di conquiste e lotte che hanno dato dignità al ruolo del mondo femminile nel corso del tempo, la donna è al centro di un caleidoscopio di eventi promosso dal Comune di San Casciano in collaborazione con le organizzazioni sindacali CGIL, CGIL SPI, CISL, CISL pensionati, Auser e Anteas. Si apre con una rassegna di danza under 18, in programma domani domenica 3 marzo alle ore 15:30 al Teatro Niccolini, l'omaggio che l'amministrazione comunale ha messo in piedi per celebrare la festa dell'8 marzo.

Si intitola “Piccole donne” lo spettacolo curato dall'associazione Sancaballet che il Niccolini ospiterà domani con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore del Centro antiviolenza Artemisia. "I sei appuntamenti proporranno occasioni di confronto e riflessione sui diversi ruoli e sulla condizione delle donne - commentano le ideatrici dell'iniziativa, le assessore Consuelo Cavallini e Chiara Molducci - nel campo dei diritti, della letteratura, dell'immigrazione, della famiglia, della società e del lavoro nel quadro di una visione di ampio respiro che vuole analizzare il contesto attuale e immaginare gli scenari futuri".

L'appuntamento dell'8 marzo invita tutti a raggiungere i giardini di piazza della Repubblica dove alle ore 17:30 prenderà vita l'evento "Panchina Rossa", caratterizzato da una serie di letture in piazza a cura dell'attrice e regista Tiziana Giuliani.

L'iniziativa successiva si terrà il 16 marzo al Circolo Arci di San Casciano alle ore 17:30 per parlare insieme dei diritti e di quanto essi siano in pericolo, il 18 il tema centrale della serata, sempre al Circolo Arci di San Casciano alle ore 17 sarà "Donne e Immigrazione". L'associazione Sgabuzzini Storici ha organizzato un incontro con Anna Badino, autrice di "Strade in salita" e "Tutte a casa?". Il 22 marzo spazio alla poesia al femminile: nella sala consiliare del Palazzo comunale alle ore 17:30 si terrà un incontro con Eleonora Pinzuti, autrice di "Con figure".

Ultimo appuntamento, quello che alle ore 16 del 29 marzo offre l'opportunità di partecipare ad un'occasione di confronto negli spazi della Camera del Lavoro di San Casciano sul tema "Donne oggi e domani". Riflettori accesi sui temi legati al lavoro, al sistema pensionistico e al ruolo della cittadinanza attiva. Ingresso libero.

Fonte: Cinzia DUGO -Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa

