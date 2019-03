Contromano in Fi-Pi-Li, fermato ubriaco 49enne di Montelupo

La polizia stradale di Firenze ha ritirato la patente a un uomo che, dopo aver alzato troppo il gomito, si era messo al volante di una Fiat 600 per poi imboccare contromano la sgc Fi-Pi-Li.

E’ accaduto la sera di venerdì scorso, quando un automobilista ha incrociato e scansato quell’auto in prossimità di Ginestra Fiorentina, dando l’allarme al Centro Operativo Polstrada della Toscana. Sono stati allertati tutti gli equipaggi disponibili e, nel contempo, quella bomba a quattro ruote è stata segnalata a tutti i veicoli in transito tramite i pannelli a messaggio variabile.

Una pattuglia del distaccamento di Empoli si è precipitata in zona a sirene spiegate e con i lampeggianti accesi, accertando che la 600 era uscita dalla S.G.C. per immettersi sulla Tosco-Romagnola. Dopo un breve inseguimento, l’auto è stata fermata a Lastra a Signa e i poliziotti hanno subito notato che il conducente emanava un forte odore di alcool e stentava a rimanere in equilibrio.

L’etilometro ha confermato che lui, un 49enne residente a Montelupo Fiorentino, aveva bevuto troppo, tant’è che nel suo sangue c’era un tasso alcolemico di 2,46 g/l. La Polstrada ha denunciato lo scellerato automobilista per guida in stato di ebbrezza, ritirandogli la patente e multandolo, per il contromano, con oltre 300 euro e 10 punti in meno sulla patente. Gli agenti hanno pure sequestrato la 600, avviando le procedure per la sua confisca.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

