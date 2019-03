Scoprire il Padule, il calendario delle iniziative

Sabato 9 marzo alle 17,30 presso la sala soci Coop di Pistoia si terrà l’incontro “Alla scoperta del nostro Padule di Fucecchio” con filmati e foto su paesaggi, natura e tradizioni della più grande palude interna italiana.

L’incontro si propone anche di presentare il calendario delle iniziative primaverili della Sezione Soci Coop di Pistoia in collaborazione con il Centro RDP Padule di Fucecchio; a seguire, alle 18,30, verrà offerto un aperitivo.

Il primo evento della stagione sarà il corso "Le buone erbe - Alla scoperta delle piante spontanee alimentari" con inizio venerdì 15 marzo.

Molte delle erbe spontanee che vivono nei nostri ambienti naturali offrono, a chi sa apprezzarle, una insolita materia prima per la preparazione di piatti sani e tradizionali; il corso, ha come tema il riconoscimento, l’utilizzo e la coltivazione delle piante di uso alimentare e delle piante aromatiche.

Durante gli incontri, tenuti dal Dr. Raffaello Corsi (biologo, specializzato in scienza e tecnica delle piante medicinali), si presentano le specie principali con l’ausilio di immagini e materiale dal vivo; sono in programma anche due uscite per il riconoscimento e la raccolta delle piante di uso alimentare in vari ambienti naturali.

Il corso, inserito nel catalogo EDA della Provincia di Pistoia, è rivolto ad un numero massimo di 25 partecipanti ed è prevista una quota di adesione di € 60,00 (anziché € 70,00) per i soci Unicoop Firenze; una parte della quota di iscrizione verrà devoluta per il progetto “Il cuore si scioglie – Sostegno a distanza”.

Nei mesi successivi verranno proposte anche due visite guidate gratuite alla scoperta della natura in città (13 aprile Giardino Puccini e 11 maggio parco di Piazza della Resistenza), ed una visita in Padule.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi presso la Sezione Soci Coop di Pistoia (email sez.pistoia@socicoop.it) ed il Centro R.D.P.

Padule di Fucecchio (tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it) o visitare le pagine web www.paduledifucecchio.eu.

Programma del corso “Le buone erbe”

Venerdì 15 marzo, ore 21-23

Presentazione delle più comuni erbe alimentari e del loro utilizzo (parte prima).

Lezione

Domenica 24 marzo, ore 9-12

Ricerca e riconoscimento delle erbe in ambienti collinari - Escursione nei dintorni di Pistoia.

Uscita sul territorio

Venerdì 29 marzo, ore 21-23

Presentazione delle più comuni erbe alimentari e del loro utilizzo (parte seconda).

Lezione

Domenica 7 aprile, ore 9-12

Ricerca e riconoscimento delle erbe in ambiente collinare. Escursione sul Monte Pisano.

Uscita sul territorio

Fonte: Centro RDP Padule di Fucecchio

