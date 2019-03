Bando per i Centri Commerciali Naturali, 100mila euro per l'Empolese Valdelsa

Finalmente pubblicate sul B.U.R.T le graduatorie dei Comuni che si sono aggiudicati i finanziamenti relativi al bando per la concessione di contributi a sostegno di investimenti destinati a riqualificarle infrastrutture dei centri commerciali naturali e/o delle associazioni che hanno ottenuto i cofinanziamenti per i progetti di animazione e promozione di questa tipologia di aggregazione di imprese.

Quasi 100.000 euro complessivi sono stati assegnati per i centri commerciali naturali di Cerreto Guidi, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Montaione e Vinci, che avevano presentato, a suo tempo, i relativi progetti di riqualificazione/promozione alla Regione Toscana.

“Si tratta sicuramente di bella cosa per il nostro territorio e le attività che ne fanno parte e si organizzano nei centri commerciali presenti negli 11 Comuni dell’Unione”, ha commentato Ilaria Scarselli, Presidente Confesercenti Empolese-Valdelsa.

“Ringraziamo i ‘nostri’ Sindaci per la tempestiva partecipazione al bando e le aggregazioni di commercianti per aver celermente collaborato in tale direzione.”

“I centri commerciali naturali dell’Empolese-Valdelsa confermano, anche in questa circostanza, un certo dinamismo ed una innata capacità nello sviluppare e portare a compimento progetti di crescita e sviluppo del territorio”, commenta ancora il Presidente Confesercenti Empolese-Valdelsa.

“Ottima anche la notizia secondo cui la Giunta Regionale avrebbe già annunciato la prossima apertura di un nuovo bando per complessivi 424.000 euro a sostegno di interventi di micro-qualificazione dei centri commerciali naturali: anche in questa circostanza - conclude Scarselli - il commercio del nostro territorio non si farà trovare impreparato e cercherà di intercettare queste risorse sempre nell’ottica della crescita della piccola e media impresa commerciale e dei centri urbani”.

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti Firenze

