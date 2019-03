Il Comune di Pistoia cerca due avvocati

Scade mercoledì 20 marzo la selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento di due incarichi di esperto avvocato (categoria D), a tempo pieno e determinato al Comune di Pistoia. L'incarico avrà durata fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Al dipendente verrà corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria giuridica D dal vigente CCNL del comparto “Funzioni Locali” e dalla contrattazione integrativa in vigore all’atto dell’assunzione. Saranno altresì dovuti ove spettanti i compensi di cui alla disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati del Comune di Pistoia approvata con DGC n. 360 del 27/12/2018.

Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione figurano il diploma di laurea in giurisprudenza oppure lauree specialistiche e magistrali equiparate o equipollenti per legge. Inoltre è necessaria l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati oppure l´abilitazione all'esercizio della professione forense. E' richiesta anche un'esperienza professionale di esercizio di attività di avvocato per almeno due anni (effettuati entro l'ultimo quinquennio) maturata nelle amministrazioni pubbliche o come libero professionista.

Il bando può essere reperito nella sezione 'concorsi' presente sul sito internet del Comune di Pistoia ( www.comune.pistoia.it ) e all'albo pretorio online.

Gli interessati possono presentare domanda entro mercoledì 20 marzo, alle ore 13, secondo tre modalità: consegna diretta al protocollo del Comune, aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 13; con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al servizio personale e politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia in piazza Duomo (non fa fede la data del timbro postale, ma quella di arrivo); tramite Pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it.

I candidati dovranno avere i requisiti richiesti dal bando, presentare un curriculum vitae e verranno selezionati attraverso un colloquio.

Il calendario dei colloquio (luogo, orario, ecc.) sarà reso noto il 22 marzo sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.pistoia.it – sezione concorsi.

Allo stesso indirizzo sarà pubblicato l´esito della selezione.

Per ulteriori informazioni telefonare a PistoiaInforma al numero 800 012146 (email info@comune.pistoia.it) da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 13 oppure al servizio personale ai numeri 0573-371263, 371353, email concorsi@comune.pistoia.it) da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13.

