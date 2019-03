Museo Leonardiano a portata di clic con Google Arts & Culture

Oggi Google Arts & Culture lancia “Tutto Inizia da un’idea”, la più grande mostra online su invenzioni e scoperte mai curata. Le collezioni, i racconti e il bagaglio di conoscenze di oltre 110 istituzioni di 23 paesi sono state riunite per rivelare millenni di scoperte e le grandi menti che ci sono dietro.

E tra queste non poteva mancare, nell'anno delle Celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Genio, il Museo Leonardiano di Vinci. Chiunque può esplorare più di 400 mostre interattive che rendono omaggio ai più grandi progressi dell'umanità nel campo della scienza e della tecnologia, ai sognatori che hanno dato forma al mondo di oggi, ma anche a storie di completi fallimenti e a incidenti che si sono rivelati un vero e proprio colpo di fortuna.

Il Museo Leonardiano contribuisce al progetto di Google con la pubblicazione della storia “Tra sogno e invenzione. Le macchine per volare di Leonardo al Museo Leonardiano di Vinci”.

“Tutto Inizia da un’idea” permette anche di visitare, grazie a Google Street View, gli interni di alcune delle sale del percorso espositivo del Museo Leonardiano, della terrazza panoramica e una buona parte dei modelli esposti, corredati da didascalie e informazioni in italiano e in inglese.

“La presenza del Museo Leonardiano tra le istituzioni culturali che hanno contribuito a questo lancio globale - evidenzia la direttrice del Museo Leonardiano, Roberta Barsanti - costituisce un’importante occasione di visibilità e promozione gratuita verso un pubblico vastissimo quantificata nel periodo luglio 2016 -luglio 2017 in 43 milioni di visite da parte di utenti da tutto il mondo”.

“Da oggi - ha affermato l'assessore alla Cultura del Comune di Vinci, Paolo Santini - il Museo Leonardiano di Vinci è annoverato nel pantheon delle eccellenze mondiali della scienza, del sapere e della diffusione della conoscenza. Il fatto che a promuovere questa iniziativa sia Google ci proietta da subito nell'olimpo del web per quanto riguarda la cultura e l'arte, e riconosce al luogo natale di Leonardo, la città di Vinci con le sue istituzioni culturali, il ruolo che deve avere nel mondo della comunicazione della cultura. Un'occasione formidabile, dall'alto profilo scientifico, per presentarsi e per diffondere l'immagine e i contenuti dei nostri straordinari centri di saperi ai sempre più numerosi visitatori interessati a scoprire i luoghi del Genio nella sua terra d'origine, soprattutto nell'anniversario del 2019”.

È possibile esplorare “Tutto Inizia da un’idea” su Google Arts & Culture tramite browser (https://g.co/tuttoiniziadaunidea) o tramite l'app iOS o Android e condividere le proprie impressioni su #tuttiniziadaunidea.

Fonte: Comune di Vinci - ufficio stampa

