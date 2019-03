Piazza San Michele, 20mila euro dalla Regione

Ventimila euro dalla Regione Toscana per la riqualificazione di Piazza San Michele. E’ quanto ottenuto dal Comune di Volterra che lo scorso novembre aveva partecipato ad un bando regionale per accedere a contributi a sostegno di investimenti destinati a riqualificare le infrastrutture dei centri commerciali naturali. Ad essere presentato un progetto ad hoc per Piazza San Michele con un progetto di arredo urbano che prevede l'installazione di panchine in corten e fioriere al posto dei vasi che presenti oggi. Inoltre le panchine sono state progettate per avere dei led dal basso per illuminare la chiesa di San Michele. Un progetto originale che ben si integra nel centro urbano della città.

«Da anni tentiamo, purtroppo con scarsi risultati, il contrasto alla sosta selvaggia di fronte alla Chiesa di San Michele – dichiara il sindaco Marco Buselli - . Qualche rimozione nel tempo è stata fatta, una quantità di sanzioni, vasi in coccio sistematicamente rotti e persino installazioni artistiche sul sagrato, per non parlare degli appelli al senso civico andati a vuoto. Avevamo pensato anche ad un impianto di videosorveglianza. Adesso, grazie a questo bando, adotteremo soluzioni strutturali, rispettose di uno degli angoli più belli della città».

«Sono soddisfatto – aggiunge l’assessore al turismo Gianni Baruffa -, appena uscito il bando girai il link al presidente del Ccn Volterrano Simone Virgili. Proprio grazie alla presenza del Centro Commerciale Naturale é stato possibile accedere al bando. Dopo qualche settimana gli mostrai il progetto di riqualificazione della piazza, che sinceramente aveva bisogno di una rivisitazione completa anche per ovviare alla sosta selvaggia. Ringrazio l'architetto Bonsignori del Comune che bene ha saputo sviluppare il progetto in armonia con il contesto, in collaborazione con alcuni professionisti del territorio».

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

