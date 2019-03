Toscana Fashion, settima edizione alla Ex Breda

Chiude in positivo la settima edizione di Toscana Fashion che si conferma come fiera di riferimento del settore calzature per il Centro Italia.

Tanti i buyers e gli operatori del settore che nei tre giorni hanno visitato la Cattedrale Ex Breda per scegliere le scarpe da inserire nella propria offerta per la stagione autunno-inverno, sfruttando l’occasione di trovare in un unico posto tutte le ultime tendenze e di essere affiancati dalla professionalità degli agenti.

Oltre 130 i marchi presentati dai 39 agenti di commercio partecipanti all’interno di un rinnovato allestimento che quest’anno ha caratterizzato la manifestazione organizzata dall’Associazione Toscana Fashion in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e FNAARC-Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio di Confcommercio e con il patrocinio di Federazione Moda Italia.

Se da una parte sono stati numerosi gli appuntamenti presi dagli agenti nelle settimane precedenti alla manifestazione, c’è stato anche chi ha visitato per la prima volta la fiera richiamato dalla varietà dell’offerta proposta.

Appuntamento, quindi, con la stagione primavera-estate il 6, 7, 8 Ottobre con l’ottava edizione di Toscana Fashion che avrà come obiettivo di raggiungere sempre più buyers provenienti da tutto il centro Italia.

La fiera è stata organizzata con il patrocinio di Camera di Commercio di Pistoia, Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia e Regione Toscana.

Sponsor della manifestazione sono ViVal Banca, Toscodata, Italiana Assicurazioni, Paper Planet. Si ringraziano Mati Piante, Logos Forniture, Confetteria Corsini.

Fonte: Confcommercio Pistoia e Prato

