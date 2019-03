Vaccini, Rossi: "Salvini cerca consenso no vax ignorando la salute dei bambini"

"L'intento di Salvini è chiaro: strappare il consenso dei no-vax ai suoi gregari del Movimento 5 Stelle e chissenefrega della salute dei bambini".

Commenta così il presidente della Regione Enrico Rossi l'uscita del vice premier leghista Matteo Salvini che ha sollecitato la ministra della salute Giulia Grillo a fare un decreto per consentire di andare a scuola anche ai bambini non vaccinati.

"La Toscana - sottolinea Rossi - ha già superato la soglia di copertura vaccinale che è in grado di mettere al riparo tutta la popolazione. Ma i cittadini devono saperlo che, se l'opinione di leghisti e 5 stelle avesse prevalso, l'Italia sarebbe stata messa all'indice in Europa per quanto riguarda la copertura vaccinale. Ma tanto, per Salvini, chissenefrega dell'Europa".

