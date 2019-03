Use-Cecina, derby molto sentito per la compagine empolese

Dopo la sosta per la Coppa Italia, l'Use Computer Gross riparte con un derby interno. Il primo è in programma sabato sera alle 21 quando, al Pala Sammontana, arriverà Cecina, squadra protagonista in passato di gare sempre molto combattute. "La partita di sabato - spiega coach Giovanni Battista Bassi - è tradizionalmente molto sentita per tutto l'ambiente, c'è una sana rivalità sportiva e, specie dopo la pausa, vogliamo farci trovare pronti. Mi aspetto una gara molto fisica e dura, nella quale ogni possesso potrà contare molto e questo ci obbligherà a dare tanta importanza ad ogni piccolo dettaglio. Rispetto all'andata sono una squadra molto diversa, oltre al cambio di allenatore ce ne sono stati anche altri nel roster e quindi sarà un po' come affrontarsi per la prima volta. Ai miei chiedo di essere pronti, di fare una partita molto intensa difensivamente e di mettere loro pressione per tutti e quaranta i minuti".

Il derby con Cecina, come detto da coach Bassi , è da sempre molto sentito anche se, in passato, in palio c'erano ben altri obiettivi. Ora la squadra livornese, allenata da Roberto Russo che è subentrato a Gianni Montemurro, lotta per la salvezza (ha 14 punti, dieci meno dei biancorossi) ed il suo obiettivo è quello di evitare i playout (i punti da rimontare, ad oggi, sono 6) o, comunque, posizionarsi al meglio nel tabellone. La Computer Gross, da parte sua, cerca quella vittoria che le farebbe fare un passo forse decisivo verso la matematica certezza di giocare in serie B anche il prossimo anno. Arbitreranno la gara D'Orazio di Vittorio Veneto e Vigato di Este

Fonte: Use Basket Empoli

