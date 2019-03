Scienziate da Nobel, serata sotto le stelle all'Osservatorio del Chianti

Donne che, con la loro sapienza scientifica, hanno saputo toccare il cielo con un dito. Nell’Osservatorio polifunzionale del Chianti è la sera, illuminata dalla luce delle stelle sui profili delle colline fiorentine, il momento migliore per celebrare i mille talenti, anche quelli negati, della dimensione femminile. In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Opc, polo scientifico di rilievo nazionale situato nel territorio di Barberino Tavarnelle, renderà omaggio alle “Scienziate da Nobel”. Protagoniste dell’evento, in programma domani venerdì 8 marzo alle ore 21.30, Elena Amato ed Edvige Corbelli dell’INAF Osservatorio Astrofisico da Arcetri. Nel corso della serata sarà illustrato il contributo di alcune figure femminili che si sono distinte nella storia della scienza, il cui percorso non è stato riconosciuto e valorizzato dalla cultura scientifica internazionale.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito del ciclo di conferenze Le frontiere dell’Astrofisica a cura di Ruggero Stanga del Dipartimento di Fisica ed Astronomia, dell’Università di Firenze. “Nella storia dell'astronomia – dichiara il responsabile scientifico dell’Osservatorio Polifunzionale del Chianti Emanuele Pace - le figure femminili sono spesso associate a ruoli che forse oggi reputiamo "secondari": si occupano di assistere gli astronomi ai telescopi, di calcolare, di scrutare lastre fotografiche, accontentandosi di bassi salari. Nonostante tutto, l'universo ha rivelato loro importanti segreti quali la sua grandezza, la diversità fra i colori di stelle lontane e l'esistenza della materia oscura che conosceremo più da vicino”.

Oltre ai numerosi contributi nascosti delle donne allo sviluppo delle scienze, esistono casi di scienziate al cui lavoro si è deliberatamente negato il riconoscimento che avrebbe meritato. Alcuni dati inducono ad una riflessione. A partire dall'istituzione del premio Nobel nel 1901, sono stati assegnati in tutto 590 premi per un totale di 935 individui premiati. Solo 52 dei vincitori sono donne: il 5,5% del totale. Se consideriamo solo i premi per la Fisica, su 210 premiati solo 3 sono donne: l'1,4%. Ingresso libero.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

