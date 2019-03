'Fuorigioco', calcio e vita alla Città del Teatro a Cascina

Un appuntamento teatrale che unisce in 90 minuti lo sport italiano per eccellenza, il calcio, e la vita vissuta di ognuno di noi. Venerdì 15 marzo ore 21 alla Città del Teatro a Cascina va in scena Fuorigioco, un progetto Prooxima Res con la regia di Emiliano Masala, scritto dalla giovane Lisa Nur Sultan, recentemente nota al grande pubblico come coautrice di Sulla mia pelle, il film sugli ultimi giorni di Stefano Cucchi, per cui è in nomination con il regista Alessio Cremonini al David di Donatello.

Fuorigioco è una commedia amara che prende a pretesto la semifinale Europei del 28 giugno 2012, Italia-Germania. La Storia si ripete sempre tre volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa e la terza come partita di calcio. Una partita che fu simbolica, nell’estate più angosciante della recente storia italiana. Era l’estate dello spread e degli Indignados nelle piazze europee. Era l’estate in cui quasi chiunque ha pensato “mi butto”. Che spesso voleva dire “me ne vado”, mi chiamo fuori. Ma per ogni persona che ha pensato di andarsene, ce n’è stata un’altra che ha provato a dissuaderla.

La metafora scenica dello spettacolo è il cornicione di un palazzo (il limite del fuorigioco) che il pubblico vedrà al suo ingresso in sala, dal quale una coppia si sta per suicidare a pochi metri dalla finestra di Mario e Anna che vorrebbero godersi la partita in santa pace. S’innesca allora un gioco atto a convincere i due a non compiere l’insano gesto, un match parallelo a quello sul campo, fatto di dialoghi che s’intrecciano fra le due coppie per il tempo della partita, cadenzato dai boati dei goal che si sentono dalle televisioni del quartiere. I quattro parleranno di tutto, dai soldi al razzismo alla religione alla televisione al sesso, ribaltando posizioni e luoghi comuni, con la schiettezza e la spregiudicatezza di chi non ha più niente da perdere.

In Fuorigioco, con toni comici e cinici si cerca di capire i perché, di chi fugge e di chi tifa Italia, attraverso i quattro personaggi in campo, esposti al pubblico con le loro crisi e miserie, sempre al limite del “fuorigioco”. Una “commedia cattiva”, raccontata partendo dalla fine, dal gesto ultimo, da una situazione oramai giunta al limite.

In equilibrio non solo su un cornicione di un palazzo ma anche, e forse soprattutto, nelle pareti di casa nostra.

In scena Giampiero Judica, attore noto sul grande schermo, recentemente nell’ultimo film di Ridley Scott Tutti i soldi del mondo sul rapimento Getty, e nella seria tv Boardwalk Empire, di Danny Boyle. Insieme a lui Elisa Lucarelli, Emiliano Masala ( anche regista), Francesca Porrini, scene Andrea Simonetti, disegno luci Javier Delle Monache, suoni Alessandro Ferroni assistente alla regia Mauro Santopietro.

Biglietti: intero 13 euro, ridotto 10 euro, carta dello studente della Toscana 8 euro.

Prevendite in tutti i punti Box Office Toscana, on line su www.ticketone.it , presso la Città del Teatro da lunedì a venerdì 1in orario 10.30 – 12.30, mercoledì e venerdì anche il pomeriggio dalle 16 alle 19, e un’ora prima dello spettacolo. Info: biglietteria@lacittadelteatro.it tel. 345.8212494 www.lacittadelteatro.it

Fonte: Fondazione Sipario Toscana onlus

Tutte le notizie di Cascina