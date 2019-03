Mezzo secolo senza Giuliano Taccola, maglia ricordo della Roma nel match contro la Spal

Sabato 16 marzo saranno trascorsi cinquant'anni dalla morte del campione ulivetese Giuliano Taccola e il Sindaco Juri Taglioli e l'Assessore allo Sport Andrea Taccola, insieme al presidente dell'Urbino Taccola, Simone Taglioli, lo ricorderanno con una cerimonia e deponendo un mazzo di fiori davanti alla statua che si trova nello stadio che porta il suo nome, a Uliveto Terme, prima della partita casalinga degli juniores elite Toscana, con fischio d'inizio alle 14.30. Anche la Roma, sabato pomeriggio, contro la Spal, commemorerà la ricorrenza indossando una maglia con un ricordo di Taccola. "Oltre a essere un tifoso - ha detto l'allenatore Claudio Ranieri - l'anno in cui Giuliano morì entrai nella Roma. La sua morte mi colpiì molto".

"Ricordiamo con affetto e ammirazione Giuliano Taccola e la sua vicenda umana e sportiva - dicono il Sindaco Taglioli e l'Assessore Taccola - centravanti della Roma tra il 1967 e il 1969, scomparso improvvisamente a Cagliari nello spogliatoio dello stadio, al termine di Cagliari-Roma, alla quale, malato già da qualche tempo, dovette assistere dalla tribuna. Giuliano era un attaccante fortissimo, segnava in tutti i modi: di destro, di sinistro, di testa, in acrobazia e partecipava all'azione, tutte le sue qualità sono condensate nel celebre gol alla Spal che fece l'8 ottobre 1967 quando entrò in porta con il pallone dopo aver dribblato mezza difesa avversaria".

"Posso già anticipare - annuncia il presidente dell'Urbino Taccola, Taglioli - che organizzeremo un evento in estate tutto dedicato a Giuliano Taccola, con personalità e campioni del mondo dello sport e del calcio. Presto tutti i dettagli, intanto il 16 marzo lo ricorderemo con grande affetto".

