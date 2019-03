Mukki Podere Bio sarà a FirenzeBio

Dopo il successo dell'anno scorso, Mukki torna a FirenzeBio. Per tutti gli amanti del benessere e della salute l'appuntamento è alla Fortezza da Basso di Firenze dal 15 al 17 marzo. La mostra mercato dei prodotti biologici e biodinamici è ormai un evento irrinunciabile per chi predilige una vita sana ed è il luogo ideale per Mukki – Centrale del Latte della Toscana per presentare le sue novità. L'azienda infatti, da oltre vent'anni è impegnata con la linea Podere Centrale Bio con prodotti biologici provenienti esclusivamente da fattorie e allevamenti certificati, alimenti che rispettano l'ambiente attraverso un percorso in armonia con i ritmi della natura. Il primo prodotto è stato il latte (intero e parzialmente scremato e latte UHT), poi, con gli anni, sono arrivati la ricotta, lo stracchino, lo yogurt, le uova.

Ma la linea cresce ancora e, in fiera, sarà possibile assaggiare il nuovissimo latte ad alta digeribilità, senza lattosio, biologico del quale è iniziata proprio questa settimana la commercializzazione. Dal prossimo mese seguiranno altre novità: la burrata, la mozzarella, la stracciatella e gli yogurt da bere in 3 gusti, naturale, fragola e mirtillo.

Una linea sempre ricca, sana e buona che testimonia la volontà di Mukki di garantire ai suoi clienti la tradizionale qualità del latte e dei latticini con la salvaguardia e lo sviluppo di una zootecnia ecologicamente compatibile.

Oltre alla partecipazione a FirenzeBio, Mukki lancerà una nuova campagna pubblicitaria per i nuovi prodotti biologici dall’headline “Ogni giorno un BIOngiorno” che, a breve, invaderà i social, i siti online e la carta stampata.

