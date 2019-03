Centrale del Latte d’Italia, approvato il bilancio 2018 e le nuove nomine. Il dettaglio

Il Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (CLI) sotto la Presidenza Luigi Luzzati – società quotata dal 2001 al segmento STAR di Borsa Italiana oggi terzo player italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, con posizioni di leadership in Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto – ha approvato oggi i risultati consolidati al 31 dicembre 2018 che verranno sottoposti all’Assemblea degli Azionisti il prossimo 30 aprile 2019.

Nonostante la debolezza generale del mercato del latte e la riduzione dei consumi, il Gruppo CLI chiude l’esercizio 2018 con una crescita dei ricavi e un recupero delle marginalità. Questo grazie alla differenziazione dei territori, della clientela e allo sviluppo delle esportazioni, anche attraverso il canale del commercio online e mobile con l’apertura del primo flagship store virtuale cinese su Tmall, la più grande piattaforma b-to-c di e-commerce del Gruppo Alibaba.

I ricavi netti del Gruppo CLI al 31/12/2018 risultano pari a 180,3 milioni di Euro rispetto ai 178,1 milioni di Euro al 31/12/2017, in aumento del 1,2%. Il risultato operativo lordo (EBITDA) al 31/12/2018 cresce del 7,5% passando dai 7,2 milioni di Euro al 31/12/2017 ai 7,7 milioni di Euro al 31/12/2018. Aumenta anche il risultato operativo netto (EBIT) che segna un +28,4% passando da 661 mila Euro al 31/12/2017 a 848 mila Euro al 31/12/2018. Il risultato netto consolidato dopo le imposte e dopo l’iscrizione di imposte anticipate per 541 mila Euro relative al Patent Box, è positivo per 398 mila Euro rispetto al risultato netto negativo di 260 mila Euro registrato al 31/12/2017.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2018 è negativa per 73,7 milioni di Euro rispetto ai -62,3 milioni di Euro al 31/12/2017 a seguito di investimenti in corso negli stabilimenti del Gruppo.

I risultati della capogruppo Centrale del Latte d’Italia S.p.A.

Per quanto riguarda la capogruppo Centrale del Latte d’Italia S.p.A., la società, al 31 dicembre 2018 ha registrato ricavi netti pari a 79,7 milioni di Euro in aumento del 2,5% rispetto ai 77,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2017, il margine operativo lordo (EBITDA) è stato pari a 2,6 milioni di Euro contro i 2,7 milioni di Euro al 31/12/2017; il margine operativo netto (EBIT) è positivo per 475 mila Euro rispetto al dato negativo di 581 mila Euro al 31/12/2017. Il risultato netto dopo le imposte e dopo l’iscrizione di imposte anticipate per 541 mila Euro relative al Patent Box, è positivo di 493 mila Euro rispetto alle 204 mila Euro al 31/12/2017.

La posizione finanziaria netta della capogruppo al 31 dicembre 2018 è negativa per 20,2 milioni di Euro rispetto ai –6,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2017 e riflette gli investimenti in corso nello stabilimento di Torino.

Nomine

Nell’ambito della nuova organizzazione del Gruppo e con l’obiettivo di proseguire il percorso di ricambio generazionale, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Direttore Generale Edoardo Pozzoli, 36 anni, attualmente Corporate Director della Società.

Inoltre, a seguito del prossimo pensionamento di Vittorio Vaudagnotti, attuale CFO di CLI, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con effetto a far data dal 15 aprile 2019, Giuseppe Bodrero, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Chief Financial Officer e Investor Relator di Centrale del Latte d’Italia S.p.A..

Bodrero 50 anni, vanta un percorso di carriera che lo ha portato ad essere CFO di realtà industriali complesse nel settore automotive e alimentare. Negli ultimi 8 anni ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Offier nel Gruppo Caffarel (Italia).

Convocazione Assemblea degli Azionisti - 30 aprile 2019

Il Cda ha inoltre convocato l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il prossimo 30 aprile alle ore 15.00 presso la sede della Società in Via Filadelfia, 220 Torino per l’approvazione del bilancio proponendo di destinare l’utile di esercizio di 487.010 Euro come segue:

* a riserva legale 24.350 Euro

* a riserva straordinaria 462.660 Euro

Previsioni sull’evoluzione dell’attività

Per l’anno 2019 è confermato il perdurare della debolezza dei consumi interni. Il Gruppo CLI consoliderà la propria attività verso i clienti e consumatori sul mercato italiano anche con il lancio di nuovi prodotti innovativi. Inoltre, il gruppo svilupperà ulteriormente le esportazioni verso nuovi mercati.

Anche nel 2019 proseguirà la semplificazione delle strutture organizzative del Gruppo e l’attività di razionalizzazione dei costi di gestione.

***

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha infine approvato la relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza, la relazione annuale sulla Corporate Governance e la relazione sulla Remunerazione degli Amministratori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Vittorio Vaudagnotti dichiara ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Con 4 stabilimenti produttivi e circa 415 dipendenti, il Gruppo Centrale del Latte d’Italia produce e commercializza circa 120 prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che vengono distribuiti con i marchi TappoRosso, Mukki, Tigullio e Vicenza sui territori di riferimento attraverso oltre 16.000 punti vendita sia della grande distribuzione che del commercio tradizionale.

