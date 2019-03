Primarie, Mazzantini: "Un nuovo inizio, adesso uniti dietro a Zingaretti"

Giovedì 14 marzo al circolo Arci Puppino di Castelfiorentino si è tenuta l’assemblea territoriale del Partito democratico Empolese Valdelsa.

All’ordine del giorno i risultati della fase congressuale e il percorso verso le elezioni europee e amministrative.

Il segretario del Pd Empolese Valdelsa Jacopo Mazzantini nella sua relazione introduttiva ha scattato una fotografia dei risultati del congresso e dato indicazioni per i prossimi impegni verso le amministrative ed europee: ““Le primarie, ancora una volta, si confermano una forma straordinaria di partecipazione democratica e tocca a noi valorizzarle tutti attraverso riconoscimenti reciproci.

A partire dal risultato della mozione Giachetti: dobbiamo ringraziare la coppia Giachetti-Ascani e gli iscritti e dirigenti che anche in questo territorio hanno portato avanti quella mozione, perché senza di loro avremmo rischiato, in questa fase, di perdere un pezzo del nostro partito, che sentiva la necessità di portare un proprio contributo alla discussione.

Dobbiamo ringraziare Martina perché dopo tutto quello che ha vissuto nell'anno più difficile per il Pd, tra richieste di reggenza, tira e molla infinito sull'indizione del congresso e elezione a segretario, ha avuto l'energia, la voglia è il coraggio di candidarsi e di vivere il congresso con uno stile da segretario uscente, mai polemico, costruttivo, inclusivo.

E poi, ovviamente, dobbiamo riconoscere in modo chiaro e netto il risultato uscito dalle urne delle primarie anche nell'Empolese Valdelsa, con l'affermazione di Zingaretti oltre il 50% che ci dice una cosa evidente: e cioè che anche da noi la gente ha scelto una nuova linea politica, ha scelto il candidato che rappresentava la discontinuità più marcata.

Queste primarie segnano un nuovo inizio.

Anche perché il milione e seicentomila elettori delle primarie del 3 marzo segue le manifestazioni di Napoli, Roma e Milano contro il governo.

Insomma, un'altra idea di Paese sta piano piano riprendendo forma.

Un campo largo, europeista, ecologista, dell’uguaglianza che vada da Calenda a Pisapia, tenuto insieme da scelte programmatiche chiare e ben condivise, per non ripetere gli errori del passato, che dia risposte alla richiesta diffusa di protezione senza alimentare le paure, che non creano occupazione e reddito.

Il segretario Zingaretti ha iniziato con il piede giusto, partendo dalla Tav, dal lavoro e dall’ambiente.

A noi spetta il compito di essere all’altezza di questa fase, attraverso un impegno chiaro e leale, mettendoci tutti ora dietro al segretario Zingaretti, perché il nostro popolo delle divisioni interne è stanco ed ha ragione” .

Domani, domenica 17 marzo, ci sarà l’assemblea nazionale del Partito democratico. Per l’Empolese Valdelsa sono stati eletti quattro rappresentanti Valentina Torrini e Gabriele Romei per la mozione Zingaretti; Monica Salvadori per la mozione Martina e Lorenzo Calvetti per la mozione Giachetti.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

