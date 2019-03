Strutture alberghiere e tax credit, accolte le richieste delle Regioni

Sono state accolte le richieste delle Regioni avanzate al Ministero delle Politiche del Turismo per le agevolazioni del Tax credit in merito alla riqualificazione delle strutture ricettive. Avranno la possibilità di far domanda per il credito di imposta anche le imprese del settore termale, gli agriturismi e il settore extralberghiero (con specifici casistiche). Soddisfazione da parte del

L'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo ha commentato la novità: "Sono soddisfatto sull'estensione a queste tipologie di richiedenti dell'accesso al tax credit, ma non essendo stato procrastinato il termine trono a invitare gli operatori toscani ad affrettarsi a presentare la domanda perché c'è tempo solo entro il 21 marzo".

Il credito d'imposta - ricorda l'assessorato - copre le spese di riqualificazione e le risorse complessivamente disponibili sono solo 120 milioni di euro. Ogni impresa potrà richiedere sino al 65% degli investimenti effettuati nel 2018, per un importo massimo di duecentomila euro.

Per fare domanda è sufficiente collegarsi al link del ministero per il turismo: http://bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit/ dove è presente il vademecum per caricare le domande con indicate le scadenze già stabilite da rispettare.

Fonte: Regione Toscana

