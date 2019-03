Ubriaco guida il camper e si schianta contro il casello autostradale in A11

Una pattuglia della Polizia Stradale ha denunciato un uomo che, dopo aver alzato troppo il gomito, si è messo al volante del suo camper andando poi a sbattere contro la barriera che protegge il box del casellante. E’ accaduto in A/11 stanotte, nel corso di una specifica operazione disposta dal Compartimento Polstrada Toscana sulle principali vie di accesso a Firenze e Pisa, al fine di contrastare quelli che guidano dopo aver bevuto troppo o assunto droghe.

Lui, un 54enne di Firenze ma residente ad Agliana (FI), nel ritornare verso casa è giunto alla barriera di Firenze Ovest ma, invece di imboccare la traiettoria giusta, ha centrato uno dei cordoli che delimita le piste d’accesso al casello. Il Centro Operativo Polstrada ha inviato una pattuglia della Sottosezione di Montecatini per soccorrerlo e lui, disorientato non tanto per la botta ma per la sbronza, ha provato a giustificarsi dicendo di aver perso il controllo del camper a causa di una gomma che gli era scoppiata. I poliziotti, abituati ad ascoltare le storie più strane, hanno messo l’incosciente camperista di fronte all’etilometro, che segnava un tasso alcolemico di 1.84 g/l. A casa l’uomo ci è tornato a piedi, poiché la Stradale gli ha ritirato la patente, tolto 10 punti e sequestrato il mezzo.

Nel corso della stessa attività, cui hanno preso parte 10 pattuglie, supportate da un medico della Polizia di Stato e da un Ufficio Mobile, sono state controllati 21 veicoli e identificate 31 persone, di cui 2 positive all’alcool, 1 agli stupefacenti e 1 sia alla droga che agli alcolici. I poliziotti hanno ritirato 4 patenti, contestato 10 infrazioni e tolto complessivamente più di 50 punti.

Fonte: Polstrada

