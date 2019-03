Buon compleanno Biblioteca, si festeggiano i dieci anni della nuova sede

Programma ricco di iniziative sabato 23 marzo 2019 nella Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a) per festeggiare il decimo compleanno nell'attuale sede. Gli appuntamenti sono rivolti a tutti e sono organizzati grazie alla collaborazione di persone e associazioni che in questi anni hanno accompagnato la Biblioteca in questo percorso, condividendone gli obiettivi e la vocazione di biblioteca di comunità. Il programma di iniziative con cui la Biblioteca di Scandicci festeggia i suoi 10 anni, offre “occasioni di festa per tutti ma anche di approfondimento coerenti alla sua volontà di essere luogo ideale e concreto di incontro, scambio, conoscenza e dialogo per tutti”.

PROGRAMMA:

Durante tutta la giornata in biblioteca...

VISITA GUIDATA

Alla scoperta della Biblioteca di Scandicci (su prenotazione)

mattina alle ore 10 e 11

pomeriggio alle ore 15 e 16

MOSTRA FOTOGRAFICA

Racconto dei 10 anni vissuti insieme.

In collaborazione con Gruppo Fotografico il Prisma

BIBLIO ON AIR

Racconti di biblioteca

Ti aspettiamo nello Speakers' Corner per raccontare come vivi la biblioteca!

Nell'ambito del laboratorio sulla web-radio i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado A. Spinelli intervisteranno gli ospiti della giornata.

// ore 10.00 - Biblioteca dei Ragazzi

stanza delle storie

TANTE STORIE... A TE!

Letture per piccolissimi e le loro famiglie

A cura dei Volontari Nati per Leggere di Scandicci

// ore 10.30 - Biblioteca dei Ragazzi

stanza del fare e del sapere

IL GRANDE LIBRO DELLA BIBLIOTECA DI SCANDICCI

Conclusione del laboratorio a cura di Antonino Lo Presti

che si svolgerà nelle date 15/3 e 19/3 dalle ore 17.00

Su prenotazione - da 8 a 12 anni

// dalle 10.00 alle 13.00 - Sala Narrativa - piano terra

HUMAN LIBRARY

Prendi in prestito un pregiudizio e guardalo in faccia.

A cura di Human Library Toscana e Associazione Pandora,

in collaborazione con l'Associazione ARCO di Scandicci

// ore 11.00 - Biblioteca dei Ragazzi

stanza delle storie

MAMMEAMICHE IN CONTATTO!

Le mamme condividono le loro esperienze sul tema del "contatto" (allattamento, fascia e massaggio). A cura dell'Associazione Mamme Amiche

// ore 14.00 – Mediateca – primo piano

PORTO delle STORIE

I ragazzi del laboratorio di scrittura creativa raccontano la

loro esperienza a cura di Macramè

// ore 15.00 – Hall

RESTART PARTY - Su prenotazione

Porta con te un oggetto elettrico o elettronico rotto o mal funzionante.

Troverai qualcuno che ti può aiutare a riportarlo in vita. A cura di Restarters Firenze

// dalle 15.30 alle 18.30 - Biblioteca dei Ragazzi

GIOCHI DA TAVOLO

Per adulti, ragazzi e bambini. A cura di Save The Meeple

SCACCHI PER TUTTI!

Tante scacchiere, tanti sfidanti, tanti trucchi da imparare

per divertirsi insieme in uno dei giochi più diffusi al mondo.

A cura di Roberto Caporali, Gruppo scacchi del DLF Firenze

// ore 15.30 – Corridoio – piano terra

MERCATINO DI LIBRI USATI

A cura dei volontari dell'Associazione Amabis

// ore 15.45 - Auditorium M.A. Martini

UN LIBRO UN FILM

special edition - Biblioteche da film

Un cine-viaggio tra scene di film e brani di letteratura

ambientati in biblioteca.

A cura di Luciano Panci e Amici del Cabiria

// ore 16.00 - Sala Narrativa - piano terra

CIRCOLO DI LETTURA - OPEN DAY

La lettura può essere ancora più piacevole se la condividi.

Ecco l'occasione giusta per mettere in circolo un libro che

vorresti consigliare. Portalo e presentalo brevemente agli altri booklovers

// ore 17.30 - Mediateca - primo piano

L'ILLUSTREAUTORE special edition

Incontro con due grandi nomi del mondo dell'illustrazione e della letteratura per ragazzi,

Roberto Innocenti e Davide Calì, premiati in Italia e all'estero a dialogo con piccoli e grandi lettori.

A cura della Scuola di Illustrazione di Scandicci

// ore 19.00 - Hall

BIBLIOTECA... IERI, OGGI, DOMANI!

Un momento di riflessione sulla storia della biblioteca, sul ruolo che ricopre oggi lanciando uno sguardo verso il futuro. Intervengono:

Sandro Fallani, Sindaco

Carlo Paravano, Direttore della Biblioteca

Simone Gheri, già Sindaco di Scandicci

Sandro Bonechi, già Direttore della Biblioteca

Luciano Farri, Presidente di Amabis

// ore 19.30

Brindisi e Djset con Coqò Djette

A cura dei volontari dell'Associazione Amabis. In collaborazione con l'Associazione CUI – I Ragazzi del Sole.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

