Un documentario su Filippo Mazzei 'cittadino del mondo'

In occasione del bicentenario della prima sede diplomatica USA a Firenze, presentazione della nuova versione del documentario “Filippo Mazzei cittadino del mondo, un ‘illuminista inquieto’ tra vecchio e nuovo continente”.

Sceneggiatura e regia: Massimo Becattini con Andrea Granchi.

L’appuntamento è per mercoledì 20 marzo alle 16.30, in sala delle Feste di palazzo Bastogi (via Cavour, 18 - Firenze).

Ai saluti di Eugenio Giani, presidente dell’Assemblea toscana, seguiranno gli interventi di Francesco Puggelli, sindaco di Poggio a Caiano; Benjamin Wohlauer, console generale degli Stati Uniti a Firenze; Ilaria Bugetti, consigliera regionale; Giacomo Mari, assessore alla Cultura al Comune di Poggio a Caiano; Silvano Gelli, che parlerà di “Filippo Mazzei, ‘ambasciatore’ degli Stati Uniti d’America in Europa”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

