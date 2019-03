Scherma, la senese Alice Volpi sul podio in California

ItalFioretto da applausi al Grand Prix FIE di fioretto maschile e femminile svoltosi ad Anaheim, in California, e Toscana ancora sul podio con il secondo posto della senese Alice Volpi. A pochi chilometri da Hollywood, gli attori del "regista" Andrea Cipressa sfiorano la conquista dell'Oscar ma sfoderano una prestazione corale da standing ovation.

Protagonisti Alice Volpi, che nella gara femminile conclude al secondo posto cedendo solo 15-14 all'olimpionica russa Inna Deriglazova in un remake della sfida che sta contraddistinguendo il quadriennio post Rio2016, e, nella gara maschile, il marchigiano Tommaso Marini e il ternano Alessio Foconi, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.

Per la fiorettista di Siena una conferma al top mondiale delle fiorettiste, in una gara in cui la prestazione eccellente dell'Italia è evidenziata dai ben quattro azzurre tra le prime otto. Nel fioretto femminile, infatti, oltre ad Alice Volpi che ha concluso al secondo posto, a fermarsi a ridosso del podio sono state Arianna Errigo, Erica Cipressa e Martina Batini. Quest’ultima, pisana, è uscita sconfitta nel derby toscano contro Alice Volpi con l punteggio di 15-4 chiudendo al settimo posto finale.

COPPA DEL MONDO - GRAND PRIX FIE - FIORETTO FEMMINILE - 16-17 marzo 2019

Finale

Deriglazova (Rus) b. Volpi (ITA) 15-14

Semifinali

Deriglazova (Rus) b. Korobeynikova (Rus) 15-7

Volpi (ITA) b. Jeon Hee Sook (Kor) 15-9

Quarti

Deriglazova (Rus) b, Cipressa (ITA) 15-4

Korobeynikova (Rus) b. Errigo (ITA) 15-12

Jeon (Kor) b. Ebert (Ger) 15-11

Volpi (ITA) b. Batini (ITA) 15-4

Tabellone dei 16

Errigo (ITA) b. Butruille (Fra) 15-7

Cipressa (ITA) b. Thibus (Fra) 13-12

Korobeynikova (Rus) b. Di Francisca (ITA) 15-13

Batini (ITA) b. Zagidullina (Rus) 15-13

Volpi (ITA) b. Ivanova (Rus) 15-7

Tabellone dei 32

Deriglazova (Rus) b. Sinigalia (ITA) 15-7

Cipressa (ITA) b. Rossini (ITA) 15-11

Thibus (Fra) b. Bianchin (ITA) 15-14

Errigo (ITA) b. Martyanova (Rus) 15-10

Di Francisca (ITA) b. Fu Yiting (Chn) 9-8

Zagidullina (Rus) b. De Costanzo (ITA) 15-7

Batini (ITA) b. Kikuchi (Jpn) 15-6

Volpi (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-10

Tabellone dei 64

Sinigalia (ITA) b. Palumbo (ITA) 14-9

Rossini (ITA) b. Mancini (ITA) 15-14

Cipressa (ITA) b. Brot (Fra) 15-13

Bianchin (ITA) b. Tieu (Usa) 15-9

Errigo (ITA) b. Zeiss (Usa) 15-7

Di Francisca (ITA) b. Zhang (Usa) 15-3

De Costanzo (ITA) b. Harvey (Can) 15-11

Batini (ITA) b. Synoradzka (Pol) 15-8

Volpi (ITA) b. Mori (Jpn) 15-2

Tabellone dei 64 - qualificazione

Rossini (ITA) b. Mienville (Fra) 15-8

Chen Qingyuan (Chn) b. Cini (ITA) 15-13

De Costanzo (ITA) b. Kano (Jpn) 15-11

Palumbo (ITA) b. Deschner (Usa) 15-2

Tabellone dei 128 - qualificazione

Cini (ITA) b. Clarke (Aus) 15-3

Fase a gironi

Francesca Palumbo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Valentina De Costanzo: 3 vittorie, 3 sconfitte

Erica Cipressa: 5 vittorie, 1 sconfitta

Serena Rossini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Martina Sinigalia: 5 vittorie, 1 sconfitta

Elisabetta Bianchin: 5 vittorie, 1 sconfitta

Chiara Cini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Martina Batini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Classifica (148): 1. Deriglazova (Rus), 2. Volpi (ITA), 3. Korobeynikova (Rus), 3. Jeon Hee Sook (Kor), 5. Ebert (Ger), 6. Errigo (ITA), 7. Batini (ITA), 8. Cipressa.

10. Di Francisca (ITA), 22. Bianchin (ITA), 25. Sinigalia (ITA), 30. Rossini (ITA), 31. De Costanzo (ITA), 35. Mancini (ITA), 42. Palumbo (ITA), 90. Cini (ITA).

Fonte: Federscherma Toscana

Tutte le notizie di Scherma