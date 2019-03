Il candidato a Sindaco di Lega, Fi e Fdi Alessandro Lambertucci, inizia un ciclo di incontri con le realtà associative di Santa Croce sull'Arno. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 25 marzo, alle ore 18. Presso la sede del suo Comitato elettorale, in Piazza Matteotti 35, Lambertucci terrà un incontro aperto a tutti i commercianti di Santa Croce per ascoltarne le esigenze e ricevere spunti importanti per la formulazione del programma

