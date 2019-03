Open Day della prevenzione al Cto, l'importante convegno

“Innovazione nella prevenzione. Più vicini ai cittadini” è il titolo del 2° Open Day dedicato alla prevenzione che si terrà venerdì 22 marzo all’Auditorium CTO Largo Palagi, 1 Firenze. Presente anche il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. L’edizione di quest’anno è dedicata al tema dell’innovazione nella prevenzione, che ha stimolato la creatività dei professionisti nel proporre progetti innovativi capaci di migliorare la salute e la sicurezza della popolazione.

Si inizia alle ore 9.00 con l’introduzione del dottor Renzo Berti, Direttore Dipartimento Prevenzione Azienda Usl Toscana Centro. Seguirà la presentazione dei sei progetti selezionati ad una platea composta da operatori socio sanitari, esponenti della società civile, studenti di istituti superiori ed università.

I progetti, una volta presentati, saranno sostenuti dai rispettivi testimonials, che cercheranno di orientare il voto espresso a scrutinio segreto, sia dai partecipanti che da una giuria di studenti universitari delle discipline che formano le principali figure professionali della prevenzione: medici, veterinari, ingegneri, tecnici, infermieri ed assistenti sanitari.

Al termine della presentazione interverranno alcuni rappresentanti istituzionali: il Rettore dell’Università di Firenze, Luigi Dei, il Prefetto di Firenze, Laura Lega, il Vicesindaco di Firenze Cristina Giachi, il Procuratore della Repubblica di Prato, Giuseppe Nicolisi, il Presidente della Conferenza dei Sindaci Brenda Barnini e il Direttore Generale Azienda Usl Toscana Centro Paolo Morello Marchese.

A conclusione degli interventi sarà proclamato e premiato il progetto vincitore.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sottolineare la crescente importanza della prevenzione per la tutela della salute collettiva, far conoscere l’attività svolta ed investire nell’innovazione per rafforzarne l’efficacia.

L’incontro è aperto al pubblico ed è possibile ancora iscriversi compilando l’apposita scheda.

