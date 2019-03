Acqua in strada a Montelupo, guasto in riparazione nella nottata

Acqua sulle strade di Montelupo Fiorentino, nonostante la siccità di questi giorni. Colpa della rottura di una conduttura nella rotatoria all'incrocia tra via della Pesa e via Buozzi. A darne notizia, con un video eloquente, è il sindaco Paolo Masetti. Su segnalazione di una cittadina è stata chiamata la società Acque Spa, già sul posto per interrompere la rottura. Serviranno tra le 4 e le 5 ore. Nelle vie vicine e nelle frazioni di Graziani e Turbone diminuirà in modo significativo la pressione dell'acqua.

