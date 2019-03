Ciampi: "Silenzio Lega imbarazzante quasi quanto repliche di Ziello"

“Il silenzio imbarazzante di Salvini e della Lega sulla militarizzazione dei comuni della provincia di Pisa interessati dalle elezioni amministrative di maggio, dove Questore e Prefetto hanno disposto una scorta di decine di agenti, tra Polizia, Carabinieri e vigili locali, è un segnale inequivocabile che la popolarità del Ministro dell’Interno sta inesorabilmente iniziando a scendere. Questo declino è comunque inevitabile: in questi mesi alle promesse del Carroccio non è seguito alcun atto concreto. Mi riferisco in particolare all’on. Edoardo Ziello che, quasi sempre presente in Parlamento, non è risuscito in un anno da deputato della Repubblica di un partito di governo, a farsi approvare una norma a sostegno del suo territorio. Anzi, da bravo peones sottomesso al suo Capitano, è stato capace di votare contro a tutti i provvedimenti che come PD, abbiamo presentato a sostegno di Pisa e la sua provincia: come ad esempio i numerosi emendamenti per le risorse ai gravissimi danni provocati dall’incendio del Monte Serra o per ripristinare gli incentivi, ad oggi bloccati, per la geotermia a media ed alta entalpia. Edoardo Ziello, sempre presente in Aula, ha trovato invece il tempo di approvare il condono edilizio per Ischia ed addirittura il blocco dei finanziamenti per riqualificare le Periferie di Pisa. Forse se avesse fatto qualche assenza in più Pisa ed il suo territorio ne avrebbero sicuramente beneficiato”: è quanto dichiara il deputato Pd, Lucia Ciampi.

Fonte: On. Lucia Ciampi - Ufficio Stampa

