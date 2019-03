L'ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Lucca. Le accuse rivolte allo sportivo sono di maltrattamenti e stalking nei confronti della ex moglie. Si tratta del secondo rinvio a giudizio per Cipollini, che poche settimane fa era stato mandato a processo per lesioni e minacce nei confronti della sorella.

