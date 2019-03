Premio Letterario Chianti, Valentina Farinaccio a San Casciano

Sabato 23 marzo 2019, alle 17, il terzo appuntamento dei 350 giurati del 32° Premio letterario Chianti con gli autori finalisti, questa volta con Valentina Farinaccio ('Le poche cose certe', Mondadori), al Teatro Niccolini di San Casciano.

Scheda sul romanzo. “Arturo si era convinto di potere una vita speciale, ma poi non muoveva passi, verso l’ignoto, per paura di una vita vera. Il risultato era una vita fasulla, come quella delle formiche inoperose.” È da dieci anni che Arturo non sale su un tram. L’ultima volta che lo ha fatto era un giovane attore di belle speranze e andava a incontrare una ragazza perfetta e misteriosa, con il nome di un’isola, quella leggendaria di Platone: Atlantide. Ma il destino cancella il loro appuntamento e, da lì in poi, niente andrà come doveva andare.

L'autrice. Valentina Farinaccio è nata a Campobasso e da molti anni vive a Roma. Il suo primo romanzo, 'La strada del ritorno è sempre più corta' (Mondadori, 2016), ha vinto il premio Rapallo Opera Prima, il premio Kihlgren, e Adotta un esordiente. Giornalista e critico musicale, scrive per “Il Venerdì di Repubblica”, e parla di musica su Radio Capital e Rai1.

Fonte: Ufficio Stampa

